Monden Scandal regizat, după concertul Coldplay. O celebră artistă din România scoate totul la iveală







Cântăreața Nicola și-a manifestat și ea dezamăgirea față de faptul că Babasha a fost adus pe scenă de către Coldplay, descriind acel moment ca fiind total neinspirat și o strategie pentru a-l face cunoscut pe acesta.

Aceasta susține că nu are nimic împotriva lui Babasha și spune că nici nu știe foarte multe despre acesta, doar că este student la Conservator, acolo unde au învățat și copiii ei.

Nicola acuză că managementul lui Babasha a pus la cale o strategie

„Măi, n-am nimic cu băiatul ăla! Am înțeles că este student la Conservator, iar asta înseamnă că a fost cumva coleg cu copiii mei. Eu știu ce e la Conservator, oamenii acolo sunt foarte ok. Nu am nimic cu el personal, însă mi s-a părut foarte neinspirat acel moment. Nici n-am înțeles… Eu n-am fost la concert.

Mi-aș fi dorit să mă duc, dar nu am mai prins bilete încă de anul trecut. Mi-am dorit să fac rost măcar de o invitație. Nu mai erau, clar. Nu am găsit nimic”, a declarat artista.

Nicola a completat apoi că momentul a fost „foarte neinspirat”, însă ea se gândește că totul a fost o strategie pusă la cale de managementul lui Babasha pentru a-l face cunoscut, chiar și printr-o anti-reclamă.

Apoi, cântăreața a afirmat că Babasha nu era atât de cunoscut precum susțineau unii, menționând că, deși petrece mult timp pe rețelele sociale, nu auzise de el până la concertul Coldplay.

Cântăreața acuză că doar în România a avut loc un astfel de moment

Nicola a menționat că a urmărit și concertul Coldplay din Budapesta, unde trupa nu a transmis același mesaj ca în România.

Mai mult, ea a subliniat că membrii trupei s-au încurcat în declarații, afirmând că l-au ales pe Babasha pentru că era numărul unu în trending, ceea ce nu era adevărat.

„Și la Budapesta de ce nu a fost acest mesaj? Eu i-am mai urmărit să văd ce fac, nu s-a mai întâmplat asta nicăieri, nicăieri! Nu știu, s-au cam încurcat în cuvinte.

O dată au zis că l-au luat pentru că era numărul unu pe tot YouTube-ul, ceea ce nu era. O dată au zis că nu știu ce, să se termine cu rasismul! Nu era vorba despre rasism, Dumnezeule mare”, a mai declarat ea pentru Fanatik.