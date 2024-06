Alegeri în SUA. Cine e politicianul favorit să-l înlocuiască pe Biden în cursa prezidențială

Joe Biden ar putea fi înlocuit în cursa prezidențială pentru un nou mandat la Casa Albă. Președintele în funcție a avut o prestație considerată slabă în dezbaterea cu rivalul său Donald Trump.

Partidul Democrat s-ar putea vedea nevoit să renunțe la candidatura actualui președinte, pentru Casa Albă. În locul său ar putea fi desemnat un alt poltitician, iar favorit ar fi guvernatorul Californiei.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, ar putea fi înlocuitorul președintelui Biden în cursa pentru Casa Albă de la finalul anului. El s-a aflat în sala de conferințe din Atlanta unde a asistat la dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump. Rămâne de văzut care va fi decizia la nivelul conducerii Partidului Democrat.

În cursa internă nu s-a prezentat nici un contracandidat serios împotriva lui Biden. Situația este destul de delicată, după dezbaterea de la CNN, iar președintele ar putea renunța la candidatură. Iar dacă se va retrage, democrații ar putea desemna un alt candidat la Convenția din luna august, din Chicago. Decizia ar putea fi luată în plen.

Iar favoritul pentru a ocupa această poziție pare să fie guvernatorul Gavin Newsom. La acest moment, el a respins orice speculație cu privire la înlocuirea lui Joe Biden de pe lista democraților. Newsom a dezmințit conform cărora democrații ar fi dispuși să-l înlocuiască pe Biden ca nominalizat al partidului.

Gavin Newsom este văzut drept un posibil înlocuitor al lui Joe Biden în alegerile prezidențiale de la finalul anului. Specialiștii spun că este cel mai potrivit să-l înlocuiască pe actualul președinte. Cu toate acestea, un sondaj realizat în martie, pe 912 alegători probabili, a arătat că fostul președinte Trump ar conduce cu 17 puncte (51% la 34%) dacă Gavin Newsom ar fi candidatul democrat în 2024, potrivit Newsweek.

În vârstă de 56 de ani, el este guvernatorul Californiei, un stat care are a cincea cea mai mare economie din lume. Politicianul democrat s-a poziționat ca o voce națională privind imigrația și siguranța armelor. El a reușit să supraviețuiască tentativelor de revocare din partea activiștilor conservatori. Aceștia l-au acuzat că a impus restricții în pandemie și că nu a reușit să rezolve problema persoanelor fără adăpost din stat.

Un punct slab al lui Newsom este că nu a fost un fan al discursurilor în direct. El are o serie de dificultăți provocate de dislexie.

În afară de Newsom, Joe Biden ar putea fi înlocuit, dacă acesta renunță la candidatură, de vicepreședintele SUA, Kamala Harris, guvernatoarea Gretchen Whitmer din Michigan sau senatoarea Amy Klobuchar din Minnesota.

Președintele american a avut o prestație sub așteptări în prima dezbatere cu rivalul său Donald Trump. Surse democrate consultate de EFE şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la imaginea prezentată de Joe Biden în timpul dezbaterii. Acestea au apreciat că ar fi o greşeală dacă liderii partidului ar închide ochii și ar nega realitatea.

Aceștia cred că președintele a dat impresia că este nepregătit și apăsat de vârsta înaibtată. El a avut dificultăți în a prezenta alegătorilor realizările pe care le-a avut. Jurnalistul şi biograful lui Joe Biden, Evan Osnos, a spus că a văzut „o persoană diminuată”. El a precizat că narativul lui Biden a fost întotdeauna „Dacă sunt lovit, mă ridic!”.

Julian Castro, fost ministru al locuinţelor sub preşedinţia lui Barack Obama şi coleg de cabinet cu Biden, a confirmat impresia proastă pe care a făcut-o candidatul democrat. În opinia sa, Biden a fost „nepregătit, pierdut şi care nu este suficient de puternic pentru a lupta eficient cu un Trump, care a minţit constant”.

We’ve already raised $200k and counting for the @DNC — let’s keep it going.

We have to defeat Trump, re-elect POTUS, and have the backs of Dems up and down the ticket.

Let’s post a huge number and scare the Trump campaign. https://t.co/liewNRJiKB

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 28, 2024