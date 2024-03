Alegerile din SUA se complică. Candidatul surpriză care l-ar putea încurca pe Biden

O organizație politică din Statele Unite și-a anunțat intenția de a nominaliza propriul candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Este vorba despre un indenpendent care s-ar putea confrunta cu Joe Biden și Donald Trump pentru președinție.

Organizația de centru numită „No Labels” (Fără etichete) se descrie drept „o mişcare naţională a americanilor de bun simţ”. Reprezentanții săi au declarat că vor începe un proces pentru selectarea propriului candidat pentru alegerile prezidențiale. Demersul va fi lansat săptămâna viitoare.

Organizația „No Labels” nu a comunicat numele vreunui potenţial candidat independent pentru alegerile prezidențiale din SUA. Presa americană a informat că există mai mulți politicieni care aveau legătură cu această mișcare, dar care au nu au dorit să se implice.

Politicienii Partidului Democrat se tem că un candidat independent, l-ar putea încurca pe Joe Biden, președintele în funcție. Democrații și-au exprimat temerile, în secret, că „No Labels” îi va îndepărta pe alegătorii indecişi, iar acest lucru i-ar putea aduce un avantaj lui Donald Trump.

Liderul organizației susține că scopul urmărit de „No Labels” este de a uni „această naţiune divizată”. Mike Rawlings, șeful „No Labels”, a făcut aceste afirmații într-o declarație publicată la finalul unei întâlniri cu ceilalți membri ai organizației.

Potrivit unui comunicat de presă, un număr de 800 de delegați ai mișcării au aprobat susținerea unui al treilea candidat la alegerile prezidențiale din toamnă. Aceștia au susținut ideea aproape în unanimitate, a precizat Rawlings.

Ryan Clancy, responsabil de strategia organizaţiei, a declarat pe X că „No Labels” a fost fondată în 2009 de Nancy Jacobson. În trecut, aceasta a fost responsabilă cu strângerea de fonduri pentru Partidul Democrat. Ea este fondatoare şi CEO al organizaţiei cu sloganul „Nu la stânga. Nu la dreapta. Înainte”.

Pe site-ul ei, Nancy Jacobson se prezintă ca o soluţie pentru numeroşii alegători care nu sunt mulţumiţi că au de ales între Joe Biden, 81 de ani, şi fostul preşedinte Donald Trump, 77 de ani.

Ryan Clancy a subliniat, într-0 postare pe X, că organizația va anunța inițierea procesului de selecție a propriului candidat abia pe 14 martie. Până atunci, a precizat el, orice nume vehiculat reprezintă doar o speculație care nu are legătură cu „No Labels”.

