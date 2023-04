Premieră în istoria emisiunii „Chefi la cuțite”. O concurentă a dat bir cu fugiții, jurații au rămas fără cuvinte

Edina Rumelia Tăurescu este concurenta care a fost protagonista unui moment jenant în bucătaria „Chefi la cuțite”. Ea a avut nevoie de ajutorul staff-ului competiției. Edina era foarte încrezătoare în preparatul ei și sigură că o să primească chiar cuțitul de aur din partea unuia dintre cei trei jurați. Acest lucru însemna că ea ajungea fără să mai treacă printr-o altă probă în echipa lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea sau Florin Dumitrescu.

Concurenta a spus despre rețeta să că este unică. Este vorba de ravioli cu umplutură de spanac și urdă. Lucrurile au mers bine până când aluatul realizat de Edina a început să se rupă. Ea a decis că nu mai vrea să apară în fața juraților pentru că preparatul ei nu a ieșit precum a premeditat. Edina a mărturisit că este prima dată când i se întâmplă așa ceva.

„Preparatul meu este unul unic, consider că știu să-l fac foarte bine! Aluatul îl fac cu mâinile mele, este artizanal. Sper ca chefii să aprecieze munca din spatele preparatului și să aprecieze că pastele sunt făcute de mine. Am intenția ca astăzi să iau cuțitul de aur, dar… aștept și trei cuțite. Nu-i ok, deci nu o să-mi iasă. Trebuie să fie foarte subțire aluatul. Mda, nu totul iese perfect întotdeauna, dacă nu pui făină dedesub”, a spus concurenta.

Cine este de vină pentru greșelile din preparatul concurentei de la „Chefi la cuțite”

Edina a început să se agite atunci când a observat că umplutura a început să iasă din aluat. Ulterior, ea a fost convinsă că de vină pentru eșecul ei au fost produsele puse la dispoziție de competiție. În cele din urmă, responsabilul de aprovizionare, care este de profesie chef bucătar, i-a arătat că făina din bucătărie este bună, dar aluatul nu a fost realizat în mod corect. Concurenta a realizat că făina nu era de vină. În cele din urmă ea a decis că nu mai vrea să meargă în fața juraților.

„La televizor este totul mult mai simplu, într-adevăr aici e…E un pic presiunea aceea… Avem o problemă. Aluatul nu este cum trebuie, nu înțeleg de ce. Deasupra se rupe. Deci făina asta nu-i ok. Ce fel de făină este? Voi știți ce făină este? Știu cum se face foarte bine aluatul”, a spus concurenta în timp ce se contrazicea staff-ul emisiunii.

Ea a mai adăugat că a urmat mereu aceeași rețetă. „Am pus 270 de grame și trei ouă întregi și am pus și o lingură de ulei. Da, eu nu mă pot prezenta așa, n-am cum. Renunț și gata. Eu chiar nu intru cu astfel de preparat. Mă fac de rușine. Cu siguranță este vina făinii. Da, da, am înțeles. Chiar eram mândră. Acum, a trebuit să renunț”, a mai spus concurenta.