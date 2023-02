Cine este jihadistul Saif al-Adel, noul lider „de facto” al Al-Qaida

Jihadistul Saif al-Adel, un fost membru al Forţelor speciale egiptene, este noul lider al grupării Al-Qaida după uciderea lui Ayman al-Zawahiri în vara anului trecut, potrivit Departamentului de Stat american. „Evaluarea noastră este aceeaşi cu cea a ONU şi anume că noul lider de facto al Al-Qaida, Saif al-Adel are sediul în Iran”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, cu referire la un raport al ONU publicat marţi.

Conform raportului ONU, Saif al-Adel este „acum liderul de facto al Al-Qaida, reprezentând continuitatea pentru moment”. Cu toate astea, gruparea nu l-a declarat oficial „emir” din două motive. Autorităţile talibane din Afganistan nu au vrut să accepte că Zawahiri a fost ucis de americani într-o casă din Kabul anul trecut și sunt deranjate că noul lider locuiește în Iran.

„The presence of al-Qaida in Iran is a sort of a chip that the Iranians have,” @FightExtremism Advisory Board Member @EFittonBrown spoke with @jseldin about Saif al-Adel, the de facto leader of al-Qaeda who is located in Iran https://t.co/L74OOVVOSh

— CEP (@FightExtremism) February 15, 2023