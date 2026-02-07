Cine este Agnes Ullmann. Numele româncei va fi gravat pe Turnul Eiffel

Numele lui Agnes Ullmann va fi înscris pe friza unuia dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii, Turnul Eiffel, un gest readuce în lumină o carieră științifică remarcabilă. Microbiolog de origine română, formată într-o Europă frântă de război și exil, Ullmann a ajuns în elita cercetării franceze și internaționale prin muncă, rigoare și descoperiri care au schimbat biologia moleculară modernă.

Gravarea numelui său pe friza Turnului Eiffel nu este doar o distincție simbolică, ci recunoașterea unei vieți dedicate științei, într-o epocă în care femeile savante erau rareori văzute și aproape niciodată celebrate public.

Agnes Ullmann s-a născut în 1927, într-un spațiu marcat de instabilitate politică și frământări istorice. Provenită dintr-o familie evreiască din Europa Centrală, ea și-a început parcursul academic în România postbelică, într-un context în care cercetarea științifică era puternic influențată de ideologie. Interesul ei s-a îndreptat rapid spre microbiologie și mecanismele fundamentale ale vieții, domenii aflate atunci în plină revoluție.

În 1959, Agnes Ullmann părăsește Europa de Est și ajunge în Franța, un moment de ruptură care avea să-i redefinească definitiv cariera. Cu sprijinul lui Jacques Monod, una dintre figurile centrale ale biologiei moleculare moderne, ea se integrează rapid în mediul științific occidental și intră într-un circuit de cercetare de prim rang. Această etapă marchează începutul unei ascensiuni constante, care o va duce în prima linie a cercetării internaționale, într-un domeniu extrem de competitiv și dominat aproape exclusiv de bărbați.

Parcursul său profesional este strâns legat de Institut Pasteur și de CNRS, instituții de referință ale cercetării franceze, unde a activat timp de mai multe decenii. La Institutul Pasteur, Agnes Ullmann a devenit șefă de laborator în 1978 și profesoară în 1983, într-o perioadă în care accesul femeilor la poziții de conducere științifică era rar și adesea contestat. În aceste roluri, ea nu a fost doar un cercetător de elită, ci și un formator exigent, cunoscut pentru standardele ridicate și pentru accentul pus pe cercetarea experimentală.

Naturalizată cetățean francez în 1966, Agnes Ullmann a publicat aproape 200 de articole în reviste științifice de prestigiu și a contribuit decisiv la dezvoltarea biologiei moleculare moderne, în special prin studiile sale privind mecanismele de reglare genetică. Pentru ea, munca de laborator și educația practică au reprezentat piloni esențiali ai formării științifice, iar cursurile și seminariile sale au fost recunoscute pentru rigoare, claritate și profunzime. De-a lungul carierei, a format generații întregi de cercetători, lăsând în urmă nu doar descoperiri, ci și o școală de gândire științifică solidă.

Agnes Ullmann este considerată una dintre cercetătoarele care au contribuit decisiv la avântul biologiei moleculare în a doua jumătate a secolului XX. Lucrările sale asupra mecanismelor de reglare genetică, în special cele legate de operonul lactozei și alosterie, au devenit repere fundamentale pentru înțelegerea modului în care funcționează celula bacteriană.

Aceste descoperiri nu au rămas la nivel teoretic. Ele au deschis drumul către dezvoltarea de tratamente, tehnologii medicale și vaccinuri, influențând direct medicina modernă și biotehnologia.

Un capitol aparte al activității sale îl reprezintă cercetările dedicate tusei convulsive. Agnes Ullmann s-a concentrat asupra dezvoltării unor vaccinuri inovatoare, bazate pe combinarea toxinei tusei convulsive modificate genetic cu fragmente antigenice. Aceste abordări au contribuit la îmbunătățirea strategiilor de prevenție și la înțelegerea mecanismelor de infecție, cu impact direct asupra sănătății publice.

De mai bine de 130 de ani, la primul etaj al Turnului Eiffel se află o friză monumentală pe care sunt înscrise numele a 72 de savanți, ingineri și industriași francezi care au marcat epoca modernă. Gustave Eiffel, Léon Foucault, Augustin Fresnel sau Augustin-Louis Cauchy sunt doar câteva dintre figurile care simbolizează speranța secolului al XIX-lea în progresul științei. Până recent, toate aceste nume au fost masculine.

Această realitate se va schimba. În urma unui proiect inițiat de Primăria Parisului, Societatea de exploatare a Turnului Eiffel și asociația Femmes & Sciences, alte 72 de nume vor fi gravate deasupra frizei existente. De această dată, sunt nume de femei – savante, cercetătoare, specialiste în medicină, matematică, astronomie sau biologie – a căror contribuție a fost adesea trecută sub tăcere de istorie. Printre ele se află și Agnes Ullmann.

Anunțul privind includerea numelui său pe friza Turnului Eiffel a fost făcut de primărița Parisului, Anne Hidalgo, care a subliniat importanța restituirii simbolice a locului femeilor în istoria științei. Alături de figuri legendare precum Marie Curie, Agnes Ullmann devine parte a unui panteon științific vizibil pentru milioane de vizitatori din întreaga lume.

Proiectul, inițiat în martie 2025, urmărește nu doar comemorarea trecutului, ci și transmiterea unui mesaj către generațiile viitoare. Gravarea numelor va fi supusă validării academiilor franceze de Științe, Medicină și Tehnologie, înainte de a deveni oficială și definitivă.

Agnes Ullmann a murit în 2019, la Paris, după o viață dedicată cercetării și formării altora. Nu a fost o figură mediatică și nici un nume frecvent invocat în afara cercurilor academice, dar influența sa este profundă și durabilă. Faptul că numele ei va fi gravat pe Turnul Eiffel transformă o carieră discretă într-un simbol public al excelenței și perseverenței.

Pentru România, este și o reamintire incomodă a valorilor care au fost nevoite să se împlinească în altă parte. Pentru Franța, este dovada unei tradiții de a recunoaște meritul, indiferent de origine. Iar pentru tinerele care vor privi Turnul Eiffel de acum înainte, Agnes Ullmann devine un nume care spune, fără explicații suplimentare, că știința nu are gen – doar vocație.