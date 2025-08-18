Social Bătaie în plină stradă, în Dolj. Cinci bărbați, reținuți







Cinci bărbaţi din două localităţi din judeţul Dolj au fost reţinuţi după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au provocat un scandal violent pe o stradă dintr-o comună. Incidentul a degenerat într-o încăierare, iar forţele de ordine au intervenit rapid pentru a restabili ordinea.

Conform Poliţiei Judeţene Dolj, în timpul intervenţiei, asupra celor implicaţi au fost găsite obiecte periculoase, precum bâte, un spray lacrimogen şi un cuţit. În urma altercaţiei, o persoană a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital, însă aceasta nu a fost internată.

Autorităţile au informat bărbaţii despre posibilitatea solicitării unui ordin de protecţie provizoriu, însă toţi au refuzat. Cei cinci bărbaţi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea măsurilor legale.

Polițiștii din Dolj au mai transmis că bărbații reținuți în comuna Teasc au vârste cuprinse între 22 și 38 de ani. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni au intervenit după ce au fost sesizați despre scandalul produs pe strada Mihai Viteazul din satul Secui.

Potrivit comunicatului emis de către Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, duminică, 17 august, cei patru bărbați din satul Secui și un bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Malu Mare, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Incidentul a fost semnalat în seara zilei de 16 august, în jurul orei 20:13, de către o tânără în vârstă de 27 de ani, din satul Secui, care a anunțat poliția despre un scandal izbucnit în localitate. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

În urma controlului corporal efectuat asupra unui bărbat în vârstă de 34 de ani, polițiștii au descoperit un obiect ascuțit, care a fost confiscat pentru a fi supus investigațiilor suplimentare.

Opt persoane au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea situației. Pe baza probelor și a cercetărilor realizate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, cinci bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Aceștia vor fi prezentați luni, 18 august, Parchetului pentru luarea unei decizii privind măsurile preventive, transmite politiaromana.ro.