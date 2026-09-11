CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida și fostul său lider, Osama ben Laden, la 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Publicarea documentelor oferă „o transparenţă fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informaţii din SUA, acoperind anii precedenţi şi ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a transmis CIA într-un comunicat.

Documentele „urmăresc istoria înţelegerii fluctuante a analiştilor CIA cu privire la Al-Qaida, şi eforturile agenţiei de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui

, în pofida informaţiilor limitate, vagi şi imperfecte”, se mai arată în comunicat.

Una dintre notele declasificate, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”.

O altă notă, datată 4 decembrie 1998, indica faptul că Osama ben Laden şi „aliaţii săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

Documentele publicate de CIA acoperă astfel perioada de dinaintea atacurilor din 11 septembrie 2001 și ziua care a urmat atentatelor.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida.

Atacurile s-au soldat cu moartea a aproape 3.000 de persoane și au reprezentat unul dintre cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite.