Autoritățile din toate provinciile au făcut apel la locuitori să renunțe la orice călătorie care nu e strict necesară. Mai mult, au fost oprite mai multe zboruri și mai bine de o duzină de rute feroviare au fost suspendate.

Varianta Delta provoacă teamă în China

Cel mai recent focar a infectat până acum peste 400 de persoane în 25 de orașe, inclusiv în capitala țării, Beijing, și Wuhan. Cazuri de îmbolnăvire au fost raportate în 17 din cele 31 de provincii.

Alte 71 de cazuri cu transmitere locală au fost confirmate marți, a declarat miercuri comisia națională de sănătate. E cel mai mare număr zilnic de îmbolnăviri din ianuarie. Aproape jumătate se aflau în Jiangsu, unde se află aeroportul de unde a pornit focarul.

Mișcarea transfrontalieră va fi restrânsă

Miercuri după-amiază, China a anunțat că va sretrânge mișcarea transfrontalieră și va suspenda temporar emiterea de documente de intrare și ieșire pentru călătorii neesențiale, informează presa de stat.

În plus față de diferite măsuri de blocare, Nanjing și Yangzhou au anulat toate zborurile interne, în timp ce Beijingul a suspendat 13 linii feroviare și a oprit vânzările de bilete pe distanțe lungi pentru 23 de stații, potrivit agenției de știri Xinhua. Y

Zonele rezidențiale, inclusiv cele care găzduiesc peste 10.000 de persoane în Beijing, au fost închise pentru testare în masă. Autoritățile au început, de asemenea, să-i testezepe toți cei 11 milioane de locuitori din Wuhan.

Chinezii se laudă cu campania de vaccinare și eficacitatea Sinovac și Sinopharm

Autoritățile din domeniul sănătății spun că peste 1,7 miliarde de vaccinuri produse pe plan intern au fost administrate în China. Nu există statistici publice cu privire la proporția adulților complet vaccinați, dar luna trecută mass-media de stat a spus că este de cel puțin 40%.

Zhong Nanshan, cel mai mare expert din China în boli infecțioase, a declarat că majoritatea pacienților din Delta au prezentat simptome ușoare și studiile preliminare au indicat că vaccinurile Chinei au fost eficiente în reducerea severității variantei, susține Xinhua. Zhong nu a specificat la care dintre vaccinurile locale predominante – Sinovac sau Sinopharm – se referea.

Autoritățile chineze nu au publicat date clinice complete despre vaccinurile lor, dar studiile existente au arătat că Sinovac are o rată de eficacitate cuprinsă între 50-60%, mai mică decât Pfizer și Moderna (ambele aproximativ 90%) și Johnson & Johnson și AstraZeneca (ambele 70%). Sinopharm are o rată de eficacitate raportată de 78%, scrie The Guardian.