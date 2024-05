Monden Chefi la cuțite. Detalii din culise, povestite de un jurat







Chef Ștefan Popescu s-a alăturat echipei de jurați a faimosului show culinar „Chefi la cuțite”, o provocare pe care o aștepta cu mare entuziasm și pe care a primit-o cu brațele deschise, afirmă el. Chiar dacă era familiarizat cu formatul emisiunii și cu prezența camerelor de filmat, el menționează că primele zile au fost extrem de intense, din cauza presiunii resimțite.

Juratul recunoaște că având în vedere popularitatea proiectului de la Antena 1, dar și așteptările din partea telespectatorilor obișnuiți cu Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, presiunea a fost extrem de mare, mai ales la început.

Chefi la cuțite. Ștefan Popescu speră să se ridice la așteptările publicului

„Tocmai pentru că este vorba de un proiect de o asemenea anvergură, mental îți setezi ideea că trebuie să te ridici la un anumit nivel de așteptări, iar asta poate crea o presiune mare. Ulterior, m-am relaxat și am fost așa cum sunt eu, natural”, a mărturisit chef Ștefan Popescu.

Potrivit juratului, reacțiile din online sunt pe un trend ascendent, iar acum publicul îi susține din ce în ce mai mult.

Juratul de la Chefi la cuțite spune că a fost o perioadă în care audiența i-a cunoscut și a aflat detalii despre fiecare dintre ei, deoarece atât el, cât și Alex, Orlando și Richard aduc în show viziuni culinare distincte, strategii, dar și povestiri și modele de carieră variate.

„Suntem diferiți și am avut drumuri variate, iar acum simt că lumea ne cunoaște din ce în ce mai bine, s-a apropiat de noi tot mai mult și, de când am intrat în perioada battle-urilor, oamenii au devenit cu atât mai implicați, susținând un chef sau altul”, a mărturisit acesta.

Cum se înțeleg cei patru jurați

Mai mult, spune chef Ștefan Popescu, pe umerii lui a fost o presiune și mai mare, mai ales că în acest sezon el nu a reușit să-și formeze o echipă pe care să o duc în finală.

„Faptul că în acest sezon eu sunt juratul care nu și-a format o echipă a făcut ca presiunea să fie și mai mare, însă este, totodată, un rol cu multiple implicații în competiție, așa că trebuie să recunosc că, după ce am acceptat ideea că nu voi avea de data aceasta echipă, am descoperit, pas cu pas, că ipostaza asta are și ea avantajele ei foarte interesante”, a mărturisit juratul Chefi la cuțite.

Referitor la relația pe care cei patru jurați au ajuns că o formeze, acesta spune că fiind „la cuțite”, este normal să fie existat între ei anumite conte, din cauza viziunilor diferite pe care le au.

„Sunt cu toții niște profesioniști, am toată stima atât pentru ei ca oameni, cât și pentru realizările lor profesionale. Îl cunoșteam doar pe Orlando înainte de a deveni jurați”, a mai spus Ștefan Popescu pentru viva.ro.