Monden Cine este iubita lui Richard Abou Zaki. Juratul de la Chefi la cuțite nu ține cont de diferența de vârstă







Chef Richard Abou Zaki este unul dintre jurații emisiunii Chefi la Cuțite, la Antena 1. El este singurul român care are un restaurant cu o stea Michelin și aflându-se și care a gătit pentru Regina Elisabeta a II-a. Acesta are o relație cu Alessandra Ferrari, o tânără care i-a dăruit o fetiță, în urmă cu trei ani.

Singurul român cu restaurant cu o stea Michelin

Cariera juratului de la Chefi la cuțite a început la Londra, acolo unde, de altfel, a avut ocazia să gătească pentru diverse personalități. Primii pași pe care i-a făcut în lumea culinară londoneză a fost la un restaurant cu trei stele Michelin.

„Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni”, spunea Richard la Chefi la Cuțite.

Cine este iubita lui Richard Abou Zaki

După experiența din Londra, bucătarul s-a întors în Italia și a cunoscut-o pe Alessandra Ferrari, femeia în vârstă de 40 de ani cu care are o fetiță. Cei doi formează un cuplu de opt ani, dar nu au ajuns, până acum, în fața altarului. Între cei doi este o diferență de 13 ani. Partenera bucătarului lucrează și ea în același domeniu.

„Suntem împreună de 8 ani, iar Alle lucrează și ea în domeniu, la una dintre cele mai importante școli de bucătărie din Europa. La început, totul a fost un joc, eram prieteni foarte buni, dar lucrurile au evoluat pentru că avem această pasiune comună. Căsătorit nu sunt, n-am găsit încă curajul!”, a spus chef Richard Abou Zaki pentru Viva.

Richard Abou Zaki, despre Chefi la cuțite

Richard a declarat că emisiunea Chefi la cuțite este o oportunitare extraordinară pentru el și că se bucură că are ocazia să cunoască oameni pasionați de bucătărie.

„Toată viața mi-a plăcut să am provocări, asta m-a făcut mereu să mă dezvolt. Să fiu în juriu la Chefi la Cuțite este pentru mine o oportunitate extraordinară de a transmite pasiunea pe care eu o am pentru bucătărie și de a inspira oamenii pasionați de acest domeniu. În fiecare zi vreau și simt nevoia să învăț ceva nou și sunt bucuros că asta se va întâmpla alături de atât de mulți oameni pasionați de bucătărie.

Eu am o foame de viață, de a face lucruri, pe care vreau să o transmit și celorlalți. Am pornit de la 5 angajați, acum coordonez o echipă de 45 și tot ce am realizat are la bază această bucurie de a face lucruri. Sper să deschid o ușă spre o nouă perspectivă asupra bucătăriei, o bucătărie dinamică și contemporană” a declarat Chef Richard Abou Zaki.