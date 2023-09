Moment emoționant pentru jurații „Chefi la cuțite”. Un concurent și-a cerut iubita în căsătorie

Invitatul surpriză al ediției de aseară„Chefi la cuțite” a fost Andreea Bălan. Nu mică a fost mirarea artistei atunci când a aflat ce a mâncat.

Juratul Cătălin Scărlătescu a fost nevoit să integreze în preparatul său bomboane. O misiune dificilă, am putea spune, dar se pare că nu îndeajuns de dificilă, dat fiind fatpul că ”Scărlă” a fost cel care a câștigat lupta pentru amuletă. Sorin Bontea a dezvaluit cum a reușit Cătălin Scărlătescu să asimileze bomboanele în preparatul său.

Aparte de proba pentru amuletă, emisiunea de aseară a fost de-a dreptul inedită. Răzvan Mincă, un concurent în vârstă de 38 de ani, proprietarul unui restaurant, a îngenuncheat în fața iubitei pentru a o cere în căsătorie. Și dacă acest nu lucru nu ar fi fost de ajuns, concurentul a impresionat și prin preparatul inedit pe care a ales să-l gătească. Taco cu greieri și guacamole, o mâncare care i-a adus în cele din urmă cuțitul mult visat.

La scurt timp după jurizare, cei trei bucătari au asistat la un moment emoționant. După cum am precizat, Răzvan Mincă și-a pregătit terenul pentru a o cere în căsătorie pe iubita lui.

„Vreau să fac și eu o surpriză. Pot să o chem pe Irina și pe Scumpi, iubita mea? E un moment mai special”.

„Ești sigur că vrei să faci asta?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu, imediat după ce a mirosit intenția concurentului. „Dacă zice „Nu” ce faci”?, a adăugat și chef Cătălin Scărlătescu, fostul concurent de la America Express.

„Să sperăm că nu zice”, a replicat bărbatul.

Imediat după ce prietenă lui a intrat pe platoul de filmare, jurații „Chefi la cuțite” au intrat în jocul concurentului și au întrebat-o pe iubita acestuia dacă a văzut decorurile pe care iubitul ei le-a pus pe farfurie, tocmai pentru a-i distrage acesteia atenția.

În tot acest timp, Răzvan Mincă a scos inelul și a îngenuncheat. Tânăra, vizibil emoționată și extrem de surprinsă, a răspuns numaidecât, fără a mai aștepta întrebarea. „A zis „Da”!, au exclamat chefii care au fost martorii momentului special.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a spus Răzvan Mincă după ce și-a cerut iubita în căsătorie în ediția 8, de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023.