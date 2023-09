Andreea Bălan, în al nouălea cer. Imagini din intimitatea vedetei Antena 1

Andreea Bălan este în al nouălea cer. Viața vedetei de televiziune s-a schimbat în bine de când formează un cuplu cu Victor Vlad Cornea. Anterior relației, Andreea Bălan era ceva mai rezervată în a posta sau a da detalii despre viața personală. Dar, se pare că acest lucru s-a schimbat. Cântăreața își delectează fanii cu poze în care artista apare alături de Vlad Cornea.

Vedeta din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” se află în vacanță în Turcia alături de iubit. Cântăreața a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care le arată fanilor priveliștea pe care o au din camera de hotel, dar și fotografii cu cei doi în ipostaze tandre.

Vedeta Antenei 1 radiază de fericire când se află în preajma partenerului. Andreea Bălan este foarte fericită și datorită faptului că cele două fetițe, pe care le are cu George Burcea, l-au plăcut din prima pe actualul iubit, Vlad Cornea.

Acesta este primul bărbat pe care Andreea Bălan l-a prezentat celor două fetițe după despărțirea de tatăl lor, actorul George Burcea. Invitată la emisiunea lui Dan Capatos, Andreea Bălan a vorbit fără inhibiții despre relația pe care o are cu Vlad Cornea și despre modul în care cei doi s-au îndrăgostit.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane (n.r. – de vizionări).

El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj Felicitări, Andreea, ești genială.

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ”Ce frumoasă sunt”, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund.

Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit cântăreața la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.