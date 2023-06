Cătălin Scărlătescu, adevărul despre relația cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Cum se înțeleg, de fapt, cei trei chefi

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre relația de prietenie pe care o are co colegii săi de la „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Celebrul bucătar a surprins toți fanii emisiunii când a dezvăluit că cei trei nu sunt, de fapt, prieteni. Mai mult decât atât, Scărlătescu consideră că cei doi chefi îi sunt inamini și încearcă să se ferească de ei cât mai mult.

Cheful a mai adăugat că el nu a ieșit niciodată cu Bontea și Dumitrescu în oraș, iar singurul cadru în care se întâlnesc este platoul de filmare. Cei trei bucătari s-au cunoscut prin intermediul Monei Segall, producătoarea emisiunii „Chefi la cuțite”. Scărlătescu a mai adăugat că el crede că cei doi colegi ai săi sunt invidioși pe succesul de care se bucură în prezent.

„Mă feresc de Bontea și de Dumitrescu ca de draci. Ăștia sunt călare pe mine tot timpul. Sunt singurii mei doi inamici veritabili. Noi nu suntem prieteni. Când am cunoscut-o prima dată în viața mea pe Mona Segall, ea mi-a spus așa: «Tu o să fii cel mai iubit bucătar din țara asta». Bontea și cu Dumitrescu au fost atenți și cred că de atunci le-a rămas în cap că eu sunt cel mai iubit bucătar și atunci ei fac front în fața mea. Am avut un moment în care am intrat cu ei doi în metrou și au venit trei oameni: Vreau să fac poză cu tine! Păi și cu ei doi?”.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre certurile cu Sorin Bontea

Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au avut mai multe divergențe de-a lungul anilor, dar micile dispute nu au părut să le afecteze relația profesională. Iubitul Doinei Teodoru a dezvăluit care a fost cea mai amuzantă ceartă pe care a avut-o cu colegul său de la Antena 1. Cei doi au mers în aceeași mașină, dar nu își vorbeau deloc.

„E o fază în care m-am certat rău de tot cu Bontea. Bontea venea cu mașina lui proprie și personală, m-a luat de acasă, mergeam la platou că era în drum, mă lua de la platou, mă lăsa acasă. Și vreo 10 zile nu am vorbit deloc (n.r. în condițiile în care mergeau împreună). Asta face ca noi să… suntem de neînțeles ce e acolo, e un haos total”, a spus Cătălin Scărlătescu în podcast-ul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”.