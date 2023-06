Din culisele „Chefi la cuțite”. Florin Dumitrescu, la un pas de demisie

Ediția 30 din sezonul 11 „Chefi la cuțite” s-a încheiat după multe emoții pentru concurenți, dar și pentru cei trei bucătari celebri. Chef Sorin Bontea a apăsat butonul roșu, folosind o amuletă de „coșmar”. Concurenții echipelor adverse au fost nevoiți să gătească în ștafetă câte doi, schimbându-se la fiecare trei minute.

Celebrul bucătar a surprins pe toată lumea atunci când a folosit o nouă amuletă, însă și el a fost surprins neplăcut de gestul unei concurente din echipa sa. Luna Morgaciova l-a lăsat pe Sorin Bontea să vorbească singur, după ce acesta i-a spus să își folosească unghiile pentru a tăia ceapa.

„A lăsat cuțitul jos și a plecat. Am rămas blocat! N-am înțeles nimic”, a zis Sorin Bontea, uimit de gestul concurentei.

„Ce înseamnă asta, Luna? Vorbeam cu tine”, a întrebat-o celebrul chef.

„Vă dau cuvântul meu că am crezut că vrea să facă mișto de mine, de asta am și plecat. Îmi venea să plâng, eram praf, și nu aveam dispoziția să stau la caterincă. Îmi pare super rău!”, a mai explicat Luna Morgaciova.

Ce verdict a adus banda „Chefi la cuțite”

Emoțiile au fost mari miercuri seara atât pentru concurenți, cât și pentru cei trei chefi, iar banda a adus un verdict neașteptat. Pentru prima dată în sezonul 11, toate cele trei echipe au intrat la duel. Banda a adus un număr egal de farfurii gri și roșii, așa că Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au trebuit să își trimită jumătate de echipă la duel.

„Pot să-mi dau demisia?”, a întrebat chef Florin Dumitrescu în glumă.

Chef Sorin Bontea a trimis la duel pe Nina Hariton – cuțitul de aur, Luna Morgaciova și Florin Borșaru. Chef Florin Dumitrescu i-a ales pe Stelian Nistor, Constantin Onuț și Laurențiu Neacșu, cuțitul său de aur.

Un bucătar din echipa lui Scărlătescu a părăsit competiția

Proba individuală a scos la iveală talentele ascunse ale concurenților. Întreaga echipă neagră și câte jumătate de echipa gri și cea roșie au intrat la duel. Printre cei care au impresionat chefii se numără George Popescu, care a luat 15 puncte cu o rețetă făcută pentru prima oară. Au reușit să obțină 15 puncte și concurenții Constantin Onuț și Paul Tudosescu.

Nina Hariton, Laurențiu Neamțu s-au făcut remarcați cu 14 puncte, în timp ce Ștefan Nistor s-a salvat de la eliminare cu 13 puncte. Stelian Nistor a luat 12 puncte, iar AnaMaria Ijac (Anica) a revenit la bancul de lucru cu 11 puncte. Luna Morgaiova și Amalia Esa au făcut farfurii de 8 puncte. Florin Borșaru a trecut prin emoții cumplite, după ce a fost salvat de la eliminare cu o seară în urmă. Aceasta a reușit să ia 7 puncte și să intre în bucătărie.

Chef Cătălin Scărlătescu a rămas fără un om din echipa sa. Miercuri seara, după proba individuală, Iulia Istrate a părăsit competiția. Aceasta a reușit să obțină doar 5 puncte.

Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața juraților, care au fost dezamăgiți de preparatul ei.

„Știu că nu mi-a ieșit. Am greșit. Am făcut alegerea greșită. Mi-e ciudă pe mine de îmi vine să mă iau de cap! Am ales varianta care m-a dus în cap. M-am sucit pe ultima sută”, a mărturisit tânăra cu lacrimi pe față.

„Mi s-a rupt inima când am văzut-o”, a mai spus George Popescu, după eliminarea Iuliei.

Dacă Cătălin Scărlătescu a vorbit cu echipa sa despre eliminarea Iuliei Istrate, chef Sorin Bontea a ținut neapărat să vorbească cu Florin Borșaru și Luna Morgaciova.