Sport Dan Petrescu, scos din minți de suporterii dinamoviști: Nu sunt respectat! O problemă mare







Dan Petrescu s-a enervat la culme când suporterii dinamoviști fluturat o pânză cu fața lui Radu Niculescu, fostul dinamovist care i-a „luat” prima nevastă. Antrenorul de la CFR Cluj a divorțat de prima lui soție, Dana, pentru că aceasta ar fi avut o aventură cu Niculescu, fost internațional cu o scurtă trecere pe la Dinamo, în 1994.

Dan Petrescu, enervat de suporterii dinamoviști

Ani întregi s-a discutat și râs de acest scandal. S-a întâmplat inclusiv astăzi, la meciul cu Dinamo de pe Arcul de Triumf, încheiat la egalitate, scor 1-1.Un grup de suporteri dinamoviști de la Tribuna 2 a afișat o pânză cu fața lui Radu Niculescu, iar Petrescu a avut o reacție pe măsură.

Întrebat despre „gluma” dinamoviștilor la conferința de presă, antrenorul de la CFR Cluj a răspuns: „Nu am ce să le spun. Ce, să intru eu în polemică? Toată lumea mă înjură. Asta e România. Le urez baftă, sănătate multă la toată lumea”.

Un meci greu pentru CFR Cluj

Meciul dintre Dinamo București și CFR Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Petrescu a fost dezamăgit de jucătorii săi. Antrenorul de la CFR Cluj a spus că îl îngrijorează foarte tare ce se întâmplă și că nu știe ce să facă. El a declarat că jucătorii săi au fost mult mai slabi și moi decât dinamoviștii.

Dan Petrescu, dezamăgit de jucătorii săi

„Noi am fost foarte moi. Am făcut două schimbări la pauză, s-a echilibrat jocul. În a doua repriză puteau să câștige și ei și noi. Cred că e un rezultat echitabil. Eu zic că un egal e meritat, e un punct important, în deplasare. E clar că era mai bine dacă Michael înscria. Era terminat după meci. Mă îngrijorează că nu am arătat bine în prima repriză. Urmează un nou meci, nu avem timp, trebuie să facem multe schimbări. Trebuie să ghicesc primul 11, ne așteaptă un meci greu la Galați.

Ei au nevoie de victorie, va fi un meci de care pe care. Mă gândeam că anulează, Doamne ferește. Nu a fost nimic. Cred că e prima decizie VAR pro din sezonul acesta. Luna noiembrie s-a sucit ceva, suntem puțin mai norocoși. Prea ușor am primit gol, dar la patru cornere ne-am apărat foarte bine. Nu contează câte goluri dai, contează rezultatul. Am marcat multe goluri, am luat multe goluri. Suferim în apărare, nu știu ce trebuie să facem”, a spus Dan Petrescu.