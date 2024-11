Monden Marele actor care a rămas falit după un scandal uriaș. A pierdut tot într-o clipă







Kevin Bacon, celebrul actor care a jucat în „Vineri 13”, „Apollo 13”, „X-Men: First Class” sau „Crazy, Stupid, Love”, a sărăcit complet și a ajuns să locuiască la ferma sa din Connecticut. El și soția sa, actrița Kyra Sedgwick, au decis să facă o investiție aparent sigură prin firma renumitului finanțist la acea dată, Bernie Madoff.

Cum a ajuns falit Kevin Bacon

Cei doi au cheltuit aproape toate câștigurile adunate într-o viață și i-au depozitat în siguranță la Madoff. La sfârșitul anului 2008, cel care ar fi trebuit să le asigure prosperitate financiară, i-a lăsat fără niciun ban. Bernie a pus în practică cea mai elaborată schemă Ponzi din istorie. Frauda ar fi fost de ordinul miliardelor de dolari și în schemă mii de oameni și-au pierdut averile.

A cumpărat o fermă din ultimii bani

După scandal, celebrul actor și soția lui au decis să se multe la țară. Cu ultimii bani, ei au cumpărat o fermă și au început să crească capre. Kevin a spus că a trecut prin momente foarte dificile, dar că a reușit să rămână pozitiv. Acesta a declarat că nu ar fi putut să facă față situației și să găsească o soluție fără partenera lui, Kyra Sedgwick.

Soția lui l-a ajutat să rămână pozitiv

„După scandalul financiar cu Madoff, am luat decizia alături de Kyra să ne mutăm din oraș undeva la țară. Am vrut aer curat, mâncare sănătoasă pentru noi și copii noștri. Nu a fost ușor să pierdem tot ce am agonisit, însă cu puținul rămas am reușit să luăm ferma și să ne mutăm. Am hotărât amândoi să nu ne mai gândim la ce am pierdut și să ne bucurăm de ce avem. Trebuia să rămânem pozitivi. De altfel, mereu mi-am găsit echilibrul în soția mea și am luat împreună cele mai bune decizii”, mărturisea Kevin Bacon într-un interviu, potrivit Bightside.