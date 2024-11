Monden Dezvăluiri despre un celebru show de televiziune din România: Ați făcut manevre







A plecat de trei ori de la Pro TV, iar ultima oară a fost definitiv. Florin Călinescu s-a retras din lumina reflectoarelor și duce o viață simplă, la ferma pe care și-a construit-o la Băbana, în județul Argeș. E mai liniștit și a decis să spună lucrurilor pe nume.

În 2021, Florin Călinescu părăsea emisiunea "Românii au talent", acolo unde fusese jurat timp de mai mulți ani.

Celebrul realizator a preferat să se retragă la țară și să lase în urmă lumea zbuciumul televiziunii.

La câțiva ani de când a părăsit platourile de filmare, Florin Călinescu revine cu mai multe precizări privind decizia sa, dar și cu dezvăluri din culisele emisiunii "Românii au talent".

"Nu eram de acord"

Florin Călinescu a simțit, la un moment dat, că nu mai putea face parte din juriul de la celebrul show.

”Deci, nu mai puteam să mă duc, să mă îmbrac, să mă uit la copiii ăia. E o emisiune care poate să trăiască, publicul e avid să vadă chestiile alea de la ”Românii au Talent”, dar eu nu mai puteam să fiu acolo. Nu mai puteam să fiu acolo, eu fizic nu mă mai înțelegeam, plus că nu eram de acord cu dreptatea aia”, a declarat realizatorul tv într-un podcast.

El a mai spus că nu câștigau neapărat cei mai buni. Votul final era al telespectatorilor și conta cantitatea de SMS-uri primite, o soluție cumva inechitabilă.

”Pentru că în finală, publicul ăsta ipocrit zicea: ‘Domnule, ați făcut manevre!’ Bă, nu am făcut nimic, la finală voi hotărâți cu voturile de acasă. Ce să fac dacă ăla a câștigat că are 3.000 de prieteni și cel mai talentat a primit trei mesaje. Asta lumea nu înțelege, că la Revoluție, unde am fost și la Timișoara și la București trebuie să te duci, dacă nu participi într-un fel clasic”, a mai spus Florin Călinescu.

Ferma

Florin Călinescu se ocupă, acum, de ferma din județul Argeș.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus actorul.