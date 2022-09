CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Dan Petrescu. Cine este favoritul

​Dan Petrescu se află tot mai aproape de o despărțire de CFR Cluj, o decizie în acest sens urmând a fi luată după meciul campioanei României cu FC Argeș (va avea loc în Trivale, luni, de la ora 20:30). El ar putea fi înlocuit cu Cosmin Contra, fost selecționer al României.

Liber de contract după despărțirea de Al Ittihad (de la finele sezonului trecut), Contra nu ar spune nu unei reveniri în campionatul intern, mai ales la CFR, una dintre cele mai bune echipe din SuperLiga.

Antrenorul Cosmin Contra a fost căutat de CFR și în urmă cu doi ani, tot după o plecare a lui Dan Petrescu, dar lucrurile nu s-au așezat. La momentul respectiv, echipa l-a selectat pe Edi Iordănescu.

Dacă Dan Petrescu va pleca după partida cu FC Argeș, Neluțu Varga va analiza mai mulți antrenori, fiind pauză competițională pentru meciurile naționalei României din Liga Națiunilor. Clauza de reziliere a lui Dan Petrescu este de 400 de mii de euro, dar tehnicianul pare să fie hotărât să plece, potrivit Fanatik.

Ce spunea Dan Petrescu de meciul CFR Cluj – Ballkani

În urmă cu o săptămână, echipa lui Dan Petrescu a reușit să înscrie un gol în primul minut din prelungiri, grație lui Yuri Matias, astfel că rezultatul meciului CFR Cluj – Ballkani a fost remiză. „Au avut posesia mingii mai mult, dar cred că au avut două șuturi pe poartă sau trei, maximum, și au marcat un gol frumos. Am avut niște ocazii, nu am reușit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar încă suntem neînvinși în Europa. E un punct bun pentru moral.

Când marchezi în ultimul minut, nu poți să fii supărat. E un pas înainte un punct, sperăm ca joi să câștigăm (n.a. cu Sivasspor). Să facem patru puncte în două meciuri e un pas bun pentru calificare. Toată lumea a spus că noi suntem favoriți. Să egalezi în ultimul minut! Îți dai seama dacă pierdeam?! Pentru mine e mai bine să faci un egal decât să pierzi”, a transmis antrenorul CFR Cluj Dan Petrescu, după meciul din Kosovo.