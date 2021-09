Ceva groaznic se întâmplă acum cu stratul de ozon! Niciodată în istorie n-a fost atât de rău

Conform newscientist.com, în fiecare an, între august și octombrie – în timpul sezonului de primăvară din emisfera sudică – stratul de ozon se diminuează în regiunea Antarcticii. Cercetătorii au observant că gaura a atins o dimensiune maximă între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii octombrie.

Gaura descoperită recent este mai mare decât 75% dintre găurile de ozon observate din 1979 până în prezent. În 2020, la începutul lunii octombrie, gaura de ozon a avut o dimensiune-record: 24 de milioane de kilometri.

La începutul sezonului de primăvară din acest an, gaura de ozon a început să se dezvolte într-un mod care a sugerat că va avea aproximativ aceeași dimensiune. Totuși, ea a crescut considerabil în ultima săptămână.

Schimbare este monitorizată de Serviciul de monitorizare a atmosferei Copernicus (CAMS) prin modelare computerizată și observații prin satelit. Amintim că Uniunea Europeană (UE) are propriul program de sateliți pentru observarea Pământului.

Sateliții care supraveghează stratul de ozon

Programul se numește Copernicus și reprezintă cel mai avansat sistem de monitorizare a planetei. Mai trebuie spus că el include șase clase de sateliți. Sateliții „Sentinel” transmit imagini cu rezoluție înaltă ale uscatului și apelor.

Ele pot fi utilizate gratuit de orice persoană și în multe scopuri, inclusiv pentru monitorizarea schimbărilor climatice și de mediu.„Din câte putem vedea, gaura nu mai crește foarte repede, dar am putea vedea încă unele creșteri la începutul lunii octombrie”, a declarat șeful Serviciului Corpernicus de monitorizare a atmosferei, Vincent-Henri Peuch.

Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu rolul stratului de ozon, amintim că acesta ne oferă protecție împotriva razelor ultraviolete dăunătoare ale soarelui.

În ultimul secol, utilizarea compușilor sintetici, cum ar fi clorofluorocarburile, a contribuit la mărirea găurilor în stratul de ozon. Clorofluorocarburile pot ajunge la stratosferă, unde se descompun și eliberează atomi de clor care distrug moleculele de ozon.

Recuperarea stratului de ozon e lentă

Au fost observate semne de recuperare a stratului de ozon de când au fost interziși acești compuși sintetici. Chiar și așa, recuperarea stratului de ozon este încă lentă.

„Există o mare oscilație de la an la an și, pentru a evalua procesul de recuperare a stratului de ozon, trebuie să comparăm câțiva ani pentru a vedea diferența″, a c completat Peuch.

Așadar, când cumpărăm un frigider sau un aparat de aer condiționat, trebuie să fim atenți la etichetă pentru a ne asigura că ele nu risipesc energia și nu dăunează stratului de ozon.

Stratul de ozon din atmosferă protejează viața pe Pământ de radiațiile solare, motiv pentru care are o importanță foarte mare. În 1985, oamenii de știință au publicat un raport în care se menționa că începând din anii 1970, clorofluorocarburile folosite pentru aparatele frigorifice și spray-urile cu aerosoli au reprezentat o amenințare a stratului de ozon.

Cei mai mari dușmani ai stratului de ozon

Eliberate în atmosfera, aceste chimicale sunt descompuse de lumina solară, clorul reacționând și distrugând moleculele de ozon (n.r. – până la 100.000 de molecule de ozon la o singură moleculă de CFC).

O cauza majoră a dispariției ozonului o reprezintă rachetele cosmice. Una elimină până la 190 tone de clorură de hidrogen, distrugătoare activă a stratului de ozon. Și gazele avioanelor conțin oxizi ai azotului.

Și halocarburile bromurate, dar și oxizii de azot din îngrășăminte pot ataca stratul de ozon. Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza, printre altele, creșterea numărului de cazuri de cancer de piele. De asemenea, pot fi distruse și anumite culture.

Gaura din stratul de ozon este responsabilă de schimbările climatice?

„Gaura din stratul de ozon este responsabilă de schimbările climatice? Nu! Ozonul, un gaz foarte util situat la altitudini mari ale atmosferei Pământului, absoarbe radiațiile solare ultraviolete dăunătoare.

Când oamenii de știință și-au dat seama că gazele produse de om și utilizate în frigidere și aerosoli distrug stratul de ozon, comunitatea internațională a decis renunțarea treptată la aceste gaze. S-a semnat un acord, numit Protocolul de la Montreal, pentru reducerea treptată a utilizării acestor substanțe, numite clorofluorocarburi (CFC).

Eforturile au dat rezultate atât de bune, încât stratul de ozon își va reveni până la mijlocul secolului al XXI-lea. Din păcate, CFC – și substanțele care le-au succedat – au fost înlocuite în cele din urmă cu gaze fluorurate, numite gaze F.

Acestea nu afectează stratul de ozon, dar au un puternic efect de seră. Se iau din nou măsuri la nivel global: în octombrie 2016, cele 195 de țări care au semnat Protocolul de la Montreal au căzut de acord asupra limitării utilizării acestor gaze nocive. UE este acum lider mondial în ceea ce privește restricționarea utilizării acestora și găsirea unor alternative.

Până în 2030, emisiile de gaze F din UE se vor reduce cu două treimi față de nivelurile din 2014″, se arată pe ec.europa.eu.