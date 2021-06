Într-o lume fără COVID-19, un milion de europeni ar fi primit un diagnostic de cancer – în schimb, din cauza întreruperii asistenței medicale, au ratat un diagnostic care le-ar putea salva viața.

Aceasta este estimarea Organizației Europene a Cancerului (ECO), după ce a analizat datele privind diagnosticele de cancer din Europa în ultimul an, precum și diferențele dintre ratele de cancer din acest an și anii anteriori. Sistemele de sănătate, lovite puternic de pandemia de COVID-19 în ultimul an și jumătate, se confruntă în prezent cu tot mai multe diagnostice greșite, tratamente întârziate și o rată a mortalității din ce în ce mai mare.