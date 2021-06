Rezultatele studiului, care a testat medicamentul în cazul a 289 de pacienţi adulţi spitalizaţi cu boli respiratorii cauzate de coronavirus, au fost publicate în New England Journal of Medicine.

Un total de 289 de pacienți au fost randomizați în 15 spitale din Brazilia. În general, 89,3% dintre pacienți au primit glucocorticoizi în timpul spitalizării. Incidența cumulativă a decesului sau insuficienței respiratorii până în ziua 28 a fost de 18,1% în grupul cu tofacitinib și 29,0% în grupul placebo (raport de risc, 0,63; interval de încredere 95%.

Decesul în ziua 28 a apărut la doar 2,8% dintre pacienții care au luat acest medicament și 5,5% din grupul placebo

Aşadar, studiu realizat de cercetătorii de la Spitalul Israelita Albert Einstein cu un medicament pentru artrita reumatoidă de la compania farmaceutică Pfizer a arătat că e capabil să moduleze sistemul imunitar, reducând cu 37% riscul de deces sau insuficiență respiratorie la pacienții cu simptome moderate spitalizați cu pneumonie asociată Covid.

Descoperirile au fost publicate miercuri, 16 iunie, în The New England Journal of Medicine. Studiul a început în octombrie anul trecut, iar medicamentul utilizat a fost Tofacitinib, vândut sub denumirea comercială Xeljanz, care a arătat un impact extraordinar asupra coronavirului, informează pharmalive.