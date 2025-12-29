Cetatea filmului a rămas fără o figură importantă din anii '80. A murit la doar 57 de ani

O figură cunoscută publicului din anii ’80, Melanie Watson Bernhardt, s-a stins din viață la 57 de ani, vestea fiind confirmată de familia sa.

Bernhardt, celebră în special pentru rolul lui Kathy Gordon din „Diff’rent Strokes”, a decedat vineri, în Colorado Springs, potrivit fratelui ei, care a făcut declarații pentru TMZ.

Actrița suferea de osteogeneză imperfectă — o afecțiune genetică asociată cu fragilitatea oaselor, tonus muscular redus, pierderea auzului și probleme dentare — și fusese internată în spital după complicații provocate de sângerări, conform aceleiași surse.

Starea ei s-a agravat rapid după internare. Bernhardt avea 57 de ani. Fratele său a spus pentru sursa citată că, în ciuda bolii, a considerat că sora lui a fost norocoasă să trăiască atât de mult.

Bernhardt a apărut în mod recurent în „Diff’rent Strokes”, unde interpreta prietena în scaun rulant a personajului principal, Arnold (Gary Coleman). Producția a avut opt sezoane și a fost difuzată între 1978 și 1986.

După terminarea serialului, actrița s-a retras din lumea filmului.

Mai târziu, a fondat și a condus, ca director executiv, organizația Train Rite, care pregătea câinii din adăposturi pentru a sprijini persoanele cu dizabilități, potrivit IMDB. Bernhardt a fost căsătorită anterior cu Roger Bernhardt, între anii 1994 și 1996.

„Diff’rent Strokes” spunea povestea a doi frați orfani din Harlem, Willis și Arnold Jackson, primiți în casa unui om de afaceri bogat din New York, pentru care mama lor lucrase cândva. În 2021, Todd Bridges — interpretul lui Willis — declara pentru Page Six că a trăit „rasism extrem”.

„Aici ești, faci ceva spectaculos pentru oameni, oamenii se bucură, dar apoi ieși afară și ești tratat ca și cum ai fi ignorant, prost și stupid. Nu ca și cum ai avea inteligență sau ai fi un copil bun — deloc”, a povestit acesta pentru publicația americană.

Bridges, asemenea altor membri ai distribuției, s-a confruntat ulterior cu mai multe dificultăți personale. A fost dependent de susbstanțe interzise și, în 1989, a fost arestat și judecat pentru tentativa de omor a lui Kenneth „Tex” Clay, traficant de droguri din Los Angeles, fiind însă achitat în final.

Gary Coleman a murit la 42 de ani, în 2010, în urma unui hematom epidural. Înainte de deces, câștigase în instanță un proces împotriva părinților și a consilierului financiar, acuzându-i că i-au deturnat veniturile. Dana Plato, interpreta lui Kimberly, sora adoptivă a băieților, s-a luptat ani la rând cu alcoolul și drogurile. A murit la 34 de ani, în 1999, din cauza unei supradoze, ulterior clasificată drept sinucidere.