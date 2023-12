A murit o legendă a televiziunii. Numele său, legat de producții istorice

Scenaristul şi producătorul Norman Lear a murit la vârsta de 101 ani. El a făcut istorie la începutul anilor ’70 cu serialele „All in the Family” şi „Sanford and Son”. Producţiile lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale şi sociale serioase ale vremii – rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam.

Ce scenarii a scris Norman Lear

Lear a scris scenarii și pentru filmele „Come Blow Your Horn” (1963); „The Night They Raided Minsky’s” (1968); „The Thief Who Came to Dinner” (1971); „Stand By Me” (1986) şi „The Princess Bride” (1987), ambele regizate de fostul coleg de scenă din „All in the Family” Rob Reiner; şi „Fried Green Tomatoes” (1991). A scris şi regizat comedia acidă din 1971 despre industria tutunului „Cold Turkey”.

Lear a spus că mereu a vrut să facă publicul să râdă și să învețe ceva din scenariul lui.

Un scenariu scris de Lear a fost cel al filmului One Day at a Time (1975-84), care a avut ca protagonistă o mamă singură cu două fete tinere, un concept nou pentru un sitcom. În mod similar, Diff’rent Strokes (1978-86) a urmărit dificultăţile de creştere a doi copii de culoare adoptaţi de un om de afaceri alb şi bogat.

A ironizat dramele telenovelelor

El a dezvoltat și serialul Mary Hartman (1976-77),care a ironizat dramele contorsionate ale telenovelelor. Serialul nu a reuşit să obţină un loc în reţea, dar a devenit o piesă de teatru de excepţie îndrăgită în sindicat.

Hartman a avut propriul său spin-off, Fernwood 2 Night, un talk-show parodie care se desfăşura într-un orăşel din Ohio; mai târziu, a fost reproiectat sub numele de America 2-Night, cu decorul mutat în Los Angeles.

Norman Lear a fost premiat în 2016

Acesta s-a bucurat de un succes formidabil cu All in the Family, care a primit patru premii Emmy în 1971-73 şi un premiu Peabody 1977. Lear a primit un al doilea Peabody în 2016 pentru realizările din cariera sa, potrivit Variety.