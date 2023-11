Greva de la Hollywood a luat sfârșit. Industria cinematografică a intrat într-o nouă eră

O simplă formalitate va face ca greva de la Hollywood să ia sfârșit. Contractul pe trei ani trebuie să fie aprobat de consiliul de administrație al Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists.

Referitor la greva de la Hollywood, Duncan Crabtree-Ireland, directorul executiv și negociatorul șef al SAG-AFTRA, a declarat că sumele obținute în cadrul acordului au justificat lupta și demersul actorilor.

„Este un acord de care membrii noștri pot fi mândri. Eu sunt cu siguranță foarte mândru de el. Am spus că vom accepta doar un acord corect, echitabil și respectuos, și exact asta este acest acord. Așa că cred că membrii noștri, pe măsură ce vom putea face publice mai multe detalii ale acestuia, se vor uita la ele și vor spune, acum este ceva pentru care a meritat să facem grevă.”, a declarat Crabtree-Ireland într-un interviu pentru The Associated Press.