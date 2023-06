Criteriile de diversitate și incluziune ale Oscarurilor, criticate de actori și regizori celebrii de la Hollywood

Noile cerințe de diversitate și incluziune pentru luarea în considerare a Oscarului vor intra în vigoare în 2024. Regulile trebuie să fie respectate de orice film aflat în cursa pentru premiul Oscar la categoria „Cel mai bun film”. Începând cu 2024, producătorii și regizorii de film vor fi obligați să trimită Academiei un dosar care indică rasa, sexul, orientarea sexuală și statutul de persoane cu dizabilități ale distribuției și membrilor echipei filmului lor.

Mai mulți membrii care au drept de vot au tras un semnal de alarmă după ce Premiile Academiei Americane de Film au lansat inițiativa Aperture 2025 – un set amplu de reglementări menite să facă Hollywood-ul mai echitabil și mai divers. „Este complet ridicol”, a spus un regizor în timpul unui interviu pentru The Post.

„Sunt pentru diversitate, dar să te oblige să angajezi ca actori anumite tipuri de oameni dacă vrei să fii nominalizat? Asta face ca întregul proces să fie falsificat. Persoana care este potrivită pentru rol ar trebui să obțină rolul. De ce ar trebui să fii limitat în alegeri? Dar este lumea în care ne aflăm. Este o nebunie.”, a mia spus acesta.

Filmele cu criterii de diversitate și incluziune, greu de făcut

Potrivit Fox News, unul dintre cei mai mari producători de la Hollywood a vorbit despre noile reguli privind diversitatea și a remarcat că „foarte puțini oameni din industrie sunt în favoarea” regulilor. Cu toate acestea, ei nu vor să iasă în public „din frica de a nu deveni ținte ale cancel culture”.

Este posibil ca filmele clasice, inclusiv „Nașul” și „Lista lui Schindler”, să nu se fi calificat pentru Cel mai bun film cu noile reguli de incluziune care sunt obligatorii în prezent, a mai spus acesta.

Richard Dreyfuss critică pe față opțiunea Oscarurilor

Între timp, legendarul actor Richard Dreyfuss a condamnat în termeni ferm noile standarde de incluziune de la Hollywood în timpul unui interviu luna trecută, susținând că îl fac să „vomite”. Apărându-și respingerea totală a conceptului, Dreyfuss a spus: „Pentru că filmul este o formă de artă, este și o formă de comerț și face bani, dar este o artă. Și nimeni nu ar trebui să-mi spună, ca artist, că trebuie să cedeze celei mai recente idei despre cum se definește moralitatea.”

Dreyfuss a mai susținut că nu crede că vreun grup din societatea de astăzi ar trebui să primească un tratament special. El a spus: „Și îmi pare rău, nu cred că există o minoritate sau o majoritate în țară care trebuie să fie tratată așa”.

Filmele clasice nu ar mai lua nici un Oscar .Criteriile de diversitate și incluziune ale Oscarurilor, criticate de actori și regizori celebrii de la Hollywood

Nerespectarea regulilor stricte s-ar putea dovedi dăunătoare pentru un proiect care aspiră să fie luat în considerare pentru o nominalizare pentru cel mai bun film, deoarece filmul ar putea fi descalificat de la Oscar dacă nu angajează suficiente persoane de culoare, persoane cu dizabilități sau persoane care se identifică drept LGBTQ+.

În ciuda faptului că a primit reacții din partea alegătorilor și criticilor Oscar, anul acesta câștigătorul pentru cel mai bun film a îndeplinit criteriile de includere. „Everything Everywhere All at Once” a câștigat cel mai bun film la Premiile Oscar 2023.

„Vreau să fiu incluziv, dar nu vreau să introduc o persoană dintr-un anumit grup etnic care să nu aparțină acolo din cauza poveștii spuse. Și nu vreau să fac un film cu un personaj LGBT. care nu are sens cu narațiunea. Nu poți face asta fără să distrugi filmul. Este ridicol să ți se spună ce să faci în detrimentul atragerii oamenilor în cinematografe.”, a mai comentat un regizor.