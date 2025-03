Social Aristotel Căncescu, acuzații grave pentru Adrian Veștea







Aristotel Căncescu, fost președinte al Consiliului Județean Brașov, a adresat o scrisoare deschisă conducerii actuale a instituției, în care denunță refuzul Consiliului de a-i pune la dispoziție ceea ce consideră a fi documentele necesare pentru apărarea sa în dosarele penale aflate pe rol.

Căncescu susține că, în ciuda solicitărilor legale depuse cu 11 luni în urmă, nu a primit niciun răspuns din partea autorităților, încălcând astfel Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Refuzul Consiliului Județean Brașov de a furniza documente

„În urmă cu aproximativ 11 luni, am transmis în mod oficial, prin avocat, o solicitare adresată Consiliului Județean Brașov, prin care solicitam o serie de documente vitale apărării mele în dosarele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată. Solicitarea s-a întemeiat pe Legea nr. 544/2001, act normativ care consacră dreptul de acces liber la informațiile de interes public”, a explicat acesta.

De asemenea, el a precizat că cererea sa s-a bazat și pe altă fundamentare, faptul că a condus această instituție timp de 15 ani, menționând că legea nu lasă loc de interpretări, termenul legal de răspuns din partea autorității publice fiind de 30 de zile.

În scrisoarea sa directă, fostul președinte al Consiliului Județean Brașov susține că această sfidare a legii și refuzul vădit este o politică deliberată de obstrucționare a dreptului la apărare și a justiției.

Veștea ar bloca o expertiză care ar fi demonstrat nevinovăția sa

Aristotel Căncescu îl învinovățește pe actualul președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pentru împiedicarea efectuării unei expertize tehnice care, conform afirmațiilor sale, ar fi demonstrat nevinovăția sa.

„Adrian Veștea, știi bine că ți-am solicitat expres în instanță să nu te opui acestei expertize, nu există nicio justificare legală în acest sens. Ai refuzat. Ai ales să blochezi o expertiză care putea lămuri situația definitiv. De ce? La ordinul cui? A fost decizia ta sau ai executat dispozițiile unui denunțător mincinos și lipsit de scrupule din Consiliul Județean, pe nume Pascu Mihai?

Faptul că ai preferat blocarea unei expertize imparțiale și ai ales să asculți sfaturile unor oameni compromiși, spune totul despre modul în care conduci această instituție și despre respectul vostru față de lege”, se mai arată în scrisoarea sa.

Căncescu acuză conducerea PNL Brașov de abuzuri administrative

Căncescu a acuzat actuala conducere de promovarea și menținerea în funcții a unor persoane cu un trecut „dubios”, considerând că toleranța față de astfel de comportamente face autoritățile direct responsabile. El susține că nu este vorba doar de incompetență administrativă, ci de o rea-credință instituționalizată.

„Ați promovat și mențineți în funcții persoane cu trecut și practici dubioase. Toleranța voastră la astfel de comportamente vă face direct răspunzători. Nu mai vorbim doar de incompetență administrativă, ci de rea-credință instituționalizată. Refuzați să aplicați legea pentru că vă temeți că adevărul ar putea răsturna minciuna pe care v-ați construit confortul funcțiilor actuale.

Am condus Partidul Național Liberal la nivel județean peste 10 ani. Am luat o organizație slăbită, măcinată de conflicte și am transformat-o într-una dintre cele mai puternice filiale din România.Tu, Adrian Veștea, nu îmi datorezi existența ta politică, dar îmi datorezi ascensiunea. Fără sprijinul meu, nu ai fi fost niciodată nominalizat pentru Consiliul Județean. Fără mine, nu ai fi avut niciodată șansa de a candida”, a mai scris acesta.

Aristotel Căncescu acuză conducerea PNL Brașov de nerespectarea legii

Căncescu a precizat că, în 2000, PNL Brașov era slab, având doar trei primari, și că a contribuit la consolidarea organizației după fuziunea din 2014 cu PDL-ul lui Scripcaru. El îl acuză pe Adrian Veștea și organizația de tineret de încercarea de a exclude un primar important din partid.

„La ora actuală PNL-ul are o organizație puternică. În anul 2000 nu era așa. Am preluat PNL-ul cu trei primari în județ, din care unul de mare notorietate. Tu și cu organizația de tineret din care făceai parte ați dorit să-l dați afară din partid. PNL-ul din Brașov este puternic în urma fuziunii dintre PNL-ul lăsat de mine în 2014 și PDL-ul creat de Scripcaru cu o organizație, de asemenea puternică.

Ați pierdut o mulțime de primari și dacă nu vă veți organiza veți pierde și mai mulți. Acum, însă, nu îți cer recunoștință. Îți cer respectarea legii. Îți cer minimă decență administrativă. Ai obligația să respecți drepturile fundamentale ale unui om, chiar dacă acest om nu mai are puterea de altădată.

Nu mi-am clădit cariera politică călcând peste cadavrele altora, ci prin muncă. Ce mi s-a întâmplat mie i se poate întâmpla oricui în România. De la Năstase până în prezent sunt sute de exemple. În 2014, mulți s-au bucurat de necazul meu. Dar roata s-a întors pentru mulți dintre aceștia. Se va întoarce și pentru voi, și pentru cei care cred că ei fac legea în politică”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.