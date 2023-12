Mihai Trăistariu, împotriva filmelor lui Codin Maticiuc. Ce defecte le-a găsit

Mihai Trăistariu a declarat că a absolvit Facultatea de actorie și că nu se poate uita la filme presoane, precum cele făcute de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu. El a spus că aceste producții sunt foarte slabe și că nu vrea să își piardă timpul cu așa ceva.

Mihai Trăistariu, depsre filmele românești

„Eu am absolvit, nu numai Matematica, ci și Facultatea de Actorie, în Constanța, am avut și bursă de merit. Deci, contează asta, da? Acolo am învățat de la profesori să urmăresc filmele de calitate și cu un scenariu bun.Evit să văd filmele românești, am o părere proastă despre filmele românești, moderne, am văzut vreo două sau trei, mi s-a acrit, sunt cu actori de duzină, nu-mi plac, iar la telenovele nu mă uit, în niciun caz”, a spus Mihai Trăistariu, care a vorbit și despre filmele lansate de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu.

Mihai Trăistariu critică Miami Bici 2, dar nu l-a văzut

Artistul a spus că nu a văzut Miami Bici 1 și 2, ale lui Codin Maticiuc, nici „Zăpadă, ceai și dragoste, dar că sigur sunt regizat și jucate prost. El a mai spus că aceste două filme nu au valoare și că sunt ca muzica proastă.

„La aceste două filme cu ei, nu mă uit, în niciun caz. Sunt pe lista neagră, la mine, sunt jucate și regizate prost. Nu au valoare, nici măcar umor n-au. Am văzut câteva secvențe, dar am auzit și de pe la prieteni păreri proaste. De ani de zile, nu mă mai uit la filmele românești, mă uit la cele străine și făcute ca lumea. Filmele românești, de duzină, sunt ca muzica proastă, cum sunt manelele în muzică”, a mai zis el.

Preferă filmele cu roboți

Artistul a mai spus că îi plac filmele despre viitor, cu inteligența artificială, roboți și criogenie, Cosmos, călătorie în timp și genetică. În pandemie, el a descoperit platforma Netflix și a rărit ieșirile la cinema.

„Am descoperit Netflixul, în pandemie, până atunci mergeam la Cinema, la filme moderne, nu-mi mai plac de mult timp cele romantice, cu povești de adormit copiii, mă plictisesc. Îmi plac cele cu tehnologii ciudate, documentarele, dar nu despre istorie, nu-mi place trecutul, ci despre viitor, cu inteligența artificială, roboți și criogenie, Cosmos, călătorie în timp, genetică”, a spus Mihai pentru Playtech.

Codin Maticiuc a investit 2,2 milioane de euro în filmul pe care l-a criticat Trăistariu, Miami Bici 2. În ciuda declarațiilor artistului, pelicula se bucură de un succes formidabil.