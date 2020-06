Victima se află într-o stare foarte gravă și este internată în spital. În acest timp, autorul atacului care a revoltat o țară întreagă le-a cerut judecătorilor de la Tribunalul Mehedinți să-l plaseze în arest la domiciliu. Motivând că este beneficiarul mai multor „relații” și poate să pună umărul la recuperarea tinerei.

Această cerere a ieșit la iveală în motivarea deciziei de arestare preventivă a lui Ion Cristian Turnagiu. Bărbatul le-a spus senin polițiștilor, atunci când a fost arestat, că nu face declarații pentru că este înfometat, în condițiile în care nu a mai mâncat de patru zile.

Turnagiu a fost eliberat condiționat, după ce făcuse pușcărie timp de 26 de ani. „El fusese condamnat pentru cinci crime, având la bază jaful.

Tatăl fetei îl cunoștea pe criminal, pentru că cei doi au lucrat împreună în Olanda. A plecat și, uite, a făcut belele. A fost și el cu mine aici, la muncă și a plecat. A stat patru zile și a plecat. Eram prieteni de familie. El nu a avut familie, eu am avut familie, el nu a avut. El a fost un fost pușcăriaș.

În general se comporta foarte bine, am fost prieten cu el, ne-am împrietenit. A venit pe la mine, l-am pus la masă, am mâncat, am făcut… Vă dați seama, am venit cu el în Olanda”, a afirmat tatăl victimei incendiate, conform Digi 24.

„O tot suna pe fată. El a avut două conturi de Facebook și o suna pe fată. Mă suna fata: „Băi, tati, ce fac cu ăsta că uite, mă sună să mă duc la el și nu știu ce”. A mai fost altă chestie, că el a luat o mașină de la cineva și i-a luat ăla și mașina și nu știu ce. El a căutat să se răzbune pe fiica mea că l-a dus la Poliție. La anii ăștia de pușcărie nu trebuia dat drumul, așa lege este la noi în România”, a mai spus părintele fetei incendiate.