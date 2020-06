Criminalul în serie Ion Turnagiu a stat 26 de ani în spatele gratiilor, pentru cinci crime comise la doar 18 ani, a fost eliberat condiţionat, apoi a incendiat o fată de 17 ani.

Tatăl fetei a declarat că era prieten cu Ion Turnagiu. Cei doi au muncit împreună în Olanda, însă la un moment dat criminalul a revenit în țară. Mai jos, redăm mărturia tatălui:

„A plecat și, uite, a făcut belele. A fost și el cu mine aici, la muncă și a plecat. A stat patru zile și a plecat. Eram prieteni de familie. El nu a avut familie, eu am avut familie, el nu a avut. El a fost un fost pușcăriaș.

Reporter: Îl cunoșteați de foarte mult timp?

Tatăl fetei incendiate: De un an, nici un an.

Reporter: Și cum s-a comportat în perioada aceasta?

Tatăl fetei incendiate: În general se comporta foarte bine, am fost prieten cu el, ne-am împrietenit. A venit pe la mine, l-am pus la masă, am mâncat, am făcut… Vă dați seama, am venit cu el în Olanda.

Reporter: Bărbatul a avut o relație cu fiica dumneavoastră?

Tatăl fetei incendiate: Nu a avut, doamnă, nicio relație. Fiica mea are 17 ani, el are 46, vă gândiți și dumneavoastră că este ceva diferență. Și dacă ar fi avut relație, nu voiam eu să aibă relație.

Reporter: A dat vreodată de bănuit că, nu știu, ar avea ceva cu fiica dumneavoastră?

Tatăl fetei incendiate: O tot suna pe fată. El a avut două conturi de Facebook și o suna pe fată. Mă suna fata: „Băi, tati, ce fac cu ăsta că uite, mă sună să mă duc la el și nu știu ce”. A mai fost altă chestie, că el a luat o mașină de la cineva și i-a luat ăla și mașina și nu știu ce. El a căutat să se răzbune pe fiica mea că l-a dus la Poliție. La anii ăștia de pușcărie nu trebuia dat drumul, așa lege este la noi în România”, potrivit digi24.ro.

Portretul criminalului în serie

O tânără în vârstă de 17 ani, din Mehedinți, a fost incendiată de un bărbat condamnat pentru cinci crime și eliberat înainte de termen.

Înainte de nefericitul eveniment, tânăra depusese plângere chiar săptămâna trecută împotriva lui pentru viol și agresiune, dar bărbatul a ales să se răzbune.

Victima este, în prezent, în stare gravă la spitalul din Drobeta Turnu Severin și va fi adusă la București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Fapta a avut loc la Dârvari, județul Mehedinți, în locuința fetei, iar cel care a comis-o a stat după gratii vreme de 25 de ani, după ce a comis cinci crime. Dornic de răzbunare, după ce tânăra a depus o plângere împotriva sa pentru viol, bărbatul a intrat, vineri seara, peste adolescenta de 17 ani, în casă, a aruncat cu benzină peste ea și pur și simplu i-a dat foc.

Vecinii au sărit imediat în ajutorul tinerei. „Au scos-o la fântână oamenii, vecinii au auzit. Au aruncat cu apă pe ea, au stins-o și au pus-o în salvare”, a spus o vecină. Un alt bărbat a relatat: „I-a dat foc și a fugit, după aceea a venit poliția, l-am căutat pe aici, dar nu l-am găsit”, a povestit un bărbat. „El trebuia să stea acolo unde îi este locul sau să fie supravegheat de autorități ca în alte țări”. „90 de ani pentru cinci crime a fost condamnat. Să nu le mai dea drumul la infractorii cu crime!”, a mai tunat un vecin.

Astfel, bărbatul care a comis această faptă este Ion Turnagiu (foto). Acesta a fost condamnat în 1994 la închisoare pe viață, după ce a comis cinci crime. Anul trecut, în luna mai, acesta a fost eliberat pentru bună purtare și a lucrat cu ziua, devenind, între timp, și bun prieten cu tatăl tinerei pe care a încercat să o omoare.

Atacatorul în vârstă de 45 de ani a comis, așadar, cinci crime cu sânge rece. Toate, în 1993. Printre victimele sale s-a numărat și o femeie însărcinată în luna a șaptea.

Ion Turnagiu ar fi început să vorbească cu fata de 17 ani pe rețelele de socilizare. „Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon. Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere. O mai amenința pe soră-mea. S-au cunoscut la Severin și apoi a venit aici, în Dîrvari,” a declarat fratele tinerei pentru ziarul local Actual de Mehedinți.

