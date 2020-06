Bărbatul de 45 de ani a fost identificat și se află în custodia Poliției. El va ajunge în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, pentru a fi audiat. Din nefericire, tânăra arsă se zbate între viață și moarte, având arsuri pe 90% din suprafața corpului.

Cu o zi înainte de îngrozitoarea faptă, criminalul a postat o înregistrare video pe Facebook.

RĂMAS BUN DRAGII MEI, VĂ MULȚUMESC TUTUROR PENTRU FAPTUL CĂ ÎMI SUNTEȚI ALĂTURI!! Publicată de Ion Cristian Turnagiu pe Miercuri, 10 iunie 2020

Acest bărbat a fost eliberat din închisoare anul trecut, după ce fusese condamnat pentru omor. A primit o pedeapsă de 90 de ani de închisoare, dar, după 25 de ani petrecuți în spatele gratiilor, a fost eliberat. Fata de 17 ani l-ar fi cunoscut prin intermediul rețelelor sociale și ar fi avut o relație cu el. Îngrozitoarea scenă a avut loc când adolescenta se afla în casă, cu bunica ei. Supărat din cauza unei plângeri pe care fata ar fi depus-o la poliție împotriva sa, pentru agresiune şi viol, bărbatul a aruncat benzină pe ea, i-a dat foc și a fugit. Din câte se pare, criminalul în serie se cunoștea cu tatăl victimei, aflat la muncă în Olanda.

Fratele victimei a fost cel care a alertat Poliția.

„Eu am stat pe telefon si sora mea aici. Am venit, m-am spalat si am dat sa ma culc, pe la 10 şi jumătate. La 11.40 am auzit tipand ca i-a dat foc. Eu am iesit de acolo din casa si el fugea. Am zis „Stai!”. A zis ca nu e treaba mea si sa intru in casa, sa o las pe sora mea sa ard, ca asa merita. Eu am luat galeata de apa că nu am putut sa intru, ea era aici in pat. Am luat galeata de apa, am aruncat pe ea, am mai avut inca una, am luat-o de mana, am scos o afara. Am dus-o la fantana, am aruncat apa cu furtunul pe ea si s-a stins focul.

Eu am ramas cu vecinii de aici sa stingem focul. Ardea toata casa. El a fugit. A venit, a dat cu benzina, a dat cu bricheta cu ce a dat si a fugit. A venit si cu un topor in mana, a dat aici langa pat. Il cunosteam ( pe agresor n.red.) ca era prieten cu tata, dar eu nu vorbeam cu el ca ne-am certat, am avut niste conflicte”, a povestit fratele fetei incendiate”, potrivit romaniatv.net.