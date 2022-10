Colonoscopia nu este atât de eficientă precum se credea. Ce au descoperit cercetătorii

În plus, în urma unui studiu desfășurat timp de 10 ani și publicat în New England Journal of Medicine, s-a constatat cum colonoscopiile reduc riscul de cancer de colon cu aproximativ o cincime, mult sub estimările din studiile științifice anterioare. Totuși, procedura – de obicei efectuată cu un tub lung și flexibil care este introdus în rect – nu a ajutat la reducerea riscului de deces prin cancer de colon.

Detectarea cancerului de colon

Medicii din SUA sunt îngrijorați de faptul că rezultatele studiului – bazate pe peste 80.000 de bărbați și femei cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani – ar putea provoca îndoieli cu privire la eficacitatea colonoscopiilor, care sunt recomandate oamenilor din SUA la fiecare 10 ani, începând cu vârsta de 45 de ani.

„Mă tem că acest lucru îi va determina pe mulți să se întrebe dacă ar trebui să facă screening pentru cancerul de colon”, a spus dr. Otis Brawley, medic oncolog la Universitatea Johns Hopkins și fostul ofițer medical al Societății Americane de Cancer. Decenii de cercetări au arătat că screening-ul este foarte bun în detectarea cancerului de colon, a spus Brawley.

În cadrul studiului, care s-a desfășurat în Norvegia, Suedia și Polonia, oamenii au fost invitați aleatoriu să facă colonoscopii sau să primească îngrijiri regulate care nu includ screening-ul cancerului de colon. Dintre cei care au fost invitați să facă colonoscopii – indiferent dacă le-au făcut sau nu – a existat o reducere cu 18% a dezvoltării bolii și nicio reducere semnificativă a probabilității decesului prin cancer de colon.

Acesta a fost un „deficit grav” al studiului, a spus dr. Richard Wender, președintele Departamentului de Medicină de Familie și Sănătate Comunitară din cadrul Școlii de Medicină Perelman de la Universitatea din Pennsylvania. „Acesta este un defect al studiilor de screening pentru cancer”, a spus Wender.

Importanța screening-ului

Concluziile studiului s-au bazat pe o urmărire de 10 ani. Cercetătorii din studiu au spus că intenționează să efectueze o analiză suplimentară la 15 ani. Cu o monitorizare mai lungă, rezultatele ar putea arăta o reducere mai mare a riscului de cancer de colon, a spus Brawley de la Johns Hopkins.

Studiul european s-a concentrat pe colonoscopie; alte screening-uri colorectale includ un test de sânge la domiciliu, neinvaziv, pentru scaun sau un test imunochimic fecal și o sigmoidoscopie flexibilă, care este un tub îngust cu o cameră care examinează rectul și colonul inferior.

Studiile anterioare au arătat că colonoscopiile reduc riscul de cancer colorectal cu 40% până la 69% și reduc riscul de deces din cauza bolii cu 29% până la 88%, potrivit NBC News.