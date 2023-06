Cercetărorii revin. Un pahar de alcool pe zi poate proteja inima împotriva bolilor cardiovasculare

Potrivit unui nou studiu citat consumul moderat de alcool poate duce la o reducere pe termen lung a activității de stres în creier, având ca rezultat o scădere a riscului de boală cardiacă. Cercetătorii au descoperit că consumul unei băuturi pe zi pentru femei și între una și două băuturi pe zi pentru bărbați este asociat cu o diminuare a semnalizării de stres în creier.

Consumul moderat de alcool zilnic ar putea scădea riscul de boală cardiacă

Studiul a fost publicat în revista Journal of the American College of Cardiology. Cardiologul Ahmed Tawakol, autorul principal al studiului, a declarat: „Nu susținem consumul de alcool pentru a reduce riscul de atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale din cauza altor efecte îngrijorătoare ale alcoolului asupra sănătății. Ne-am dorit să înțelegem cum consumul moderat de alcool reduce bolile cardiovasculare, așa cum au demonstrat multiple alte studii”.

Pentru acest studiu, Tawakol și echipa sa au analizat obiceiurile de consum de alcool ale peste 50.000 de persoane înscrise în Biobanca Mass General Brigham. Au descoperit că cei care consumau între una și 14 băuturi pe săptămână aveau o probabilitate mai mică de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral în comparație cu cei care consumau mai puțin de o băutură pe săptămână.

De asemenea, au efectuat studii asupra a 754 de persoane care fuseseră supuse anterior imagisticii cerebrale pentru a evalua efectele consumului de alcool asupra activității rețelelor neuronale în repaus și în situații de stres.

Imagistica cerebrală a arătat o reducere a semnalizării de stres în amigdală, regiunea creierului asociată cu răspunsurile la stres, la indivizii care consumau alcool în cantități moderate în comparație cu cei care se abțineau de la alcool sau consumau în cantități mici.

„Am descoperit că schimbările cerebrale la cei care consumă alcool în cantități moderate explică o parte semnificativă din efectele cardio-protectoare”, a declarat domnul Tawakol într-un comunicat de presă.

Efectele anxietății asupra inimii sunt diminuate

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că cei care au avut antecedente de anxietate au avut aproape dublul efectului de protecție cardiacă în cazul consumului moderat de alcool.

„Alcoolul a fost de două ori mai eficient în reducerea evenimentelor cardiace majore la persoanele cu stres și anxietate. A fost de aproximativ 20% în majoritatea pacienților, dar o reducere relativă a riscului de 40% în cazul persoanelor cu anxietate anterioară”, a adăugat cardiologul.

Cu toate acestea, ei au avertizat că orice cantitate de consum de alcool crește riscul de cancer, iar găsirea unor metode alternative de reducere a stresului este importantă. Un consum mai ridicat de alcool, mai mult de 14 băuturi pe săptămână, a fost asociat cu un risc mai mare de atacuri de cord și o scădere generală a activității cerebrale, potrivit ndtv.com.