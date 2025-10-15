Cer înnorat și valori termice scăzute, azi, în Republica Moldova

Vremea continuă să fie închisă și azi, 15 octombrie, în Republica Moldova, cu cer înnorat pe tot parcursul zilei, în toată țara, și temperaturi scăzute, dar normale pentru acest interval al lunii, conform meteorologilor. Maximele de azi sunt cuprinse între 11 și 13 grade Celsius, minima din timpul nopții nu va trece de 3 grade Celsius.

Cerul va fi acoperit de nori, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, Soarele își va face apariția trecător, în sud și în sud-este, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate câte 11 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 12 grade la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 13 grade la Cahul.

Și mâine, vremea va fi închisă, cer acoperit de nori, cu posibilitate de ploi trecătoare în toată țara. Maximele vor oscila între 12 și 15 grade Celsius.

În România, azi, vremea va fi rece pentru această perioadă a lunii, în aproape toate zonele țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe local la munte și în sud-est. La altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 11 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în nordul și centrul țării, cu precădere în depresiuni unde se va produce brumă. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață, au anunțat specialiștii meteo.

Azi, în Capitală, cerul va prezenta înnorări și trecător va mai ploua slab îndeosebi pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11 spre 13 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 5…7 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească. Noaptea vor fi condiții de ceață, conform celor de la ANM.