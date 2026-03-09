International

Cem Özdemir, primul premier al unui stat federal din Germania cu rădăcini turcești, în ciuda scandalurilor de corupție

Comentează știrea
Cem Özdemir, primul premier al unui stat federal din Germania cu rădăcini turcești, în ciuda scandalurilor de corupțieCem Özdemir / sursa foto: wikipedia
Din cuprinsul articolului

Cem Özdemir este pe cale să devină primul politician cu rădăcini turcești care va conduce un stat federal german, după ce Partidul Verde, din care face parte, a câștigat alegerile în bogata regiune sud-vestică Baden-Württemberg, potrivit Deutsche Welle.

Cem Özdemir se definește ca „șvab anatolian”

Lui Cem Özdemir îi place să se autointituleze „șvab anatolian”, referindu-se la regiunea Suabia (Șvabia) din Baden-Württemberg, unde s-a născut acum 60 de ani și regiunea natală a părinților săi, Anatolia, din Turcia.

Politicianul din Partidul Verde respinge ideea că este un model de integrare reușită. La urma urmei, spune el, nu a avut niciodată nevoie să fie integrat: casa lui a fost întotdeauna Germania.

Când parlamentarii partidului anti-imigrație Alternativa pentru Germania (AfD) l-au atacat în 2018, spunându-i să „se întoarcă acasă” în Turcia, el a răspuns de la tribuna din Bundestag: „Într-adevăr, mă voi întoarce acasă sâmbătă, când voi lua un zbor spre Stuttgart și apoi trenul regional spre Bad Urach. Acolo este casa mea șvabă și nu vă voi lăsa să-mi spuneți altfel.”

Guvernul analizează mai multe variante de scădere a accizelor la benzină și motorină
Guvernul analizează mai multe variante de scădere a accizelor la benzină și motorină
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale

Părinții lui Özdemir, muncitori turci care au decis să rămână în Germania

Părinții lui Özdemir au venit în Germania din Turcia în anii 1960 ca așa-numiți „muncitori invitați”. Termenul peiorativ era folosit pentru a indica faptul că imigranții lucrau în minele și fabricile germane, contribuind la creșterea economică a țării, dar după un timp se întorceau cu toții de unde veniseră.

Însă majoritatea, printre care și părinții lui Özdemir, nu au făcut acest lucru. Tatăl său a lucrat într-o fabrică de textile, iar mama sa avea propria mică afacere ca croitoreasă.

Özdemir s-a născut în decembrie 1965 în Bad Urach, la sud-vest de capitala statului Stuttgart. A primit cetățenia germană când a împlinit 18 ani.

A lucrat mai întâi ca educator preșcolar, apoi a continuat să studieze psihologia socială, alăturându-se Partidului Verde, un partid ecologist radical de stânga, la începuturile sale, în 1981. Özdemir are doi copii din prima căsătorie.

Nevoit să demisioneze din cauza corupției, s-a reîntors în politică după cinci ani

În 1994, la vârsta de 30 de ani, Özdemir a fost unul dintre primii parlamentari cu rădăcini turcești aleși în Bundestag, camera inferioară a parlamentului. A fost întotdeauna un partid moderat, mai degrabă decât unul de stânga. Când Partidul Verde a intrat într-o coaliție cu social-democrații (SPD) sub conducerea cancelarului Gerhard Schröder, Özdemir a devenit purtător de cuvânt al guvernului pentru afaceri interne.

Doar un an mai târziu, însă, a demisionat în urma unui scandal. S-a aflat că folosise mile bonus câștigate prin călătoriile aeriene în legătură cu îndatoririle sale guvernamentale pe zboruri private.

Cinci ani mai târziu, Özdemir s-a întors în politică, servind un mandat de cinci ani ca parlamentar al Partidului Verde în Parlamentul European, începând cu 2004. Din 2008 până în 2018, Özdemir a fost copreședinte al Partidului Verde. În 2021, când acesta a intrat într-un guvern de coaliție federală cu SPD și neoliberalii Democrați Liberi (FDP), a devenit primul ministru al guvernului cu origini turcești, preluând funcția de ministru al agriculturii.

Özdemir, acuzat de trădarea Turciei și a Germaniei

De nenumărate ori, Özdemir s-a pronunțat public împotriva liderului Turciei, președintele Recep Tayyip Erdogan, conducătorul țării din care provin părinții săi. Özdemir a vorbit în sprijinul obiectorilor de conștiință turci, declanșând o reacție negativă din partea cotidianului turc Hürriyet, care a scris: „Özdemir, unul dintre noi doar cu numele!”.

De-a lungul carierei sale politice, Özdemir a fost acuzat de trădarea Turciei și, uneori, a Germaniei. Özdemir este foarte apreciat de o gamă largă de electorat datorită obiceiului populist de a vorbi în dialectul șvab. La alegerile federale din 2021, a câștigat locul în circumscripția sa din Stuttgart, cu cel mai bun rezultat dintre toți candidații Partidului Verde din Germania.

La alegerile statale din acest an, campania Partidului Verde s-a concentrat în întregime pe Özdemir ca fiind candidatul său principal. Cu succes. Într-o dezbatere aprinsă despre cine ar trebui să conducă statul în viitor, popularitatea lui Özdemir a depășit-o în mod clar pe cea a adversarului său din CDU, Manuel Hagel.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:14 - Guvernul analizează mai multe variante de scădere a accizelor la benzină și motorină
13:08 - China pregătește terenul diplomatic pentru noul summit Trump–Xi
12:58 - Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra...
12:46 - Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool
12:41 - Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe l...
12:29 - Giovanni Becali despre începuturile Dubaiului: Era plin de macarale ca să pună bazele turismului

HAI România!

E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran

Proiecte speciale