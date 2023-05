Celebrul Al Bano a dezvăluit cel mai mare secret din viața lui. De ce s-a despărțit de frumoasa Romina Power

După 24 de ani de la divorțul de Romina Power, Al Bano a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ales să se despartă.

Dependența acesteia de anumite substanțe interzise a dus la destrămarea cuplului, a mărturisit Al Bano.

„O spun în premieră: problema a fost marijuana. Romina fuma tâmpenia aia de până la patru ori pe zi. Și o făcea de ani de zile, chiar înainte de dispariția Yleniei. Era o altă femeie. Fuma și era veselă; când efectul dispărea, devenea tristă și plângea. Era de nerecunoscut. Nu mai exprima acel atașament față de lucruri, acea pasiune pentru viață, pentru ceea ce trăisem și construisem în acei ani. A fost începutul sfârșitului”, a mai spus celebrul artist.

Relația lor a durat 30 de ani

Cei doi artiști s-au cunoscut și au început să cânte în anul 1969. Atunci, spune Al Bano, el era un ilustru necunoscut, în timp ce ea era fiica unor vedete americane, Tyrone Power, un actor american și Linda Christian, actriță, sex-simbol al anilor ’40, prima fata Bond.

Acest lucru i-a adus notorietatea, după ce paparazzi i-au urmărit la Cannes, și astfel toată lumea a aflat.

„Nu-i cunoșteam! Ignoranța mea a fost salvarea mea, altfel nu aș fi abordat niciodată o astfel de persoană. Apropo, socrul nu mai trăia, dar soacra era împotriva mea. Indicațiile ei, și asta aveam să descopăr ani mai târziu, erau precise: exploatează-l, profită de el și apoi spune-i să se ducă dracului”, mai spune Al Bano, în interviul amintit.

Cei doi au fost căsătoriți timp de 29 de ani, mai exact din anul 1970 și până în 1999. Împreunp au patru copii: Ylenia Carrisi, Yari, Cristel și Romina jr.

A povestit și despre drama Yleniei

Al Bano a mai spus că a trăit o adevărată dramă, atunci când fiica lui mai mare, Ylenia a dispărut fără urmă, toată lumea crezând că s-a înecat.

Vedeta din Italia a povestit că fiica lui a început să consume droguri și de devină o persoană de nerecunoscut.

„Era o fată extraordinară. A studiat la King College din Londra și știa engleza, franceza, spaniola, portugheza. A fost cu noi la Moscova, când am avut 18 concerte, și începuse să învețe și rusa. Apoi, ne-a însoțit și în Statele Unite. Am plecat de la Los Angeles la New Orleans și acolo a avut întâlnirea fatidică […] Vagabonzii, artiștii stradali… Îmi amintesc de un negru, îl cheamă Masakela […] Într-o după-amiază am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat. Dintr-odată ea a început să alerge, iar eu eram în spatele ei, iar ea striga: ‘Bărbatul ăla vrea să mă rănească’, iar bărbatul acela eram eu. E clar că era o problemă cu drogurile”, a mai povestit Al Bano, citat de Cancan.

După mai mulți de la momentul dispariției, Al Bano și-a găsit fiica, după 17 ani, într-o mănăstire din Statele Unite, acolo unde și-a găsit liniștea.