Celebru actor, ajuns în sărăcie. Trăiește într-o rulotă după ce a fost arestat

Fostul actor Bug Hall, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Alfalfa din filmul „The Little Rascals” (1994), a părăsit complet industria cinematografică și trăiește în prezent într-o rulotă, în statul Arkansas, după ce a adoptat un stil de viață bazat pe autosuficiență și un jurământ al sărăciei, potrivit PageSix.

În vârstă de 40 de ani, Hall se declară „extremist catolic radical” și susține că decizia de a renunța la viața publică și la banii câștigați în copilărie face parte dintr-un angajament religios asumat. Fostul actor și-a donat economiile și majoritatea bunurilor materiale, urmărind să trăiască fără un venit constant.

Actorul s-a mutat alături de soția sa, Jill, și cele cinci fiice ale lor într-o zonă rurală din apropierea orașului Mountain Home, Arkansas. Familia locuiește temporar într-o rulotă dotată cu un generator și un puț de apă, însă planurile pe termen lung includ construirea unei locuințe complet independente, cu sisteme proprii de electricitate, apă și energie hidro.

Educația copiilor este, de asemenea, parte din această filosofie de viață. Hall și soția sa practică homeschooling și afirmă că își vor descuraja fiicele să urmeze școli tradiționale sau studii universitare, pe care le consideră inutile în mare măsură.

Decizia radicală de a părăsi definitiv Hollywoodul a fost luată în 2020, după ce Hall a fost arestat în Texas pentru presupusa inhalare de spray-uri cu aer comprimat. Deși nu a fost pus sub acuzare, incidentul a devenit, potrivit actorului, un moment de cotitură.

Hall a susținut că era „curat” de aproximativ 15 ani la momentul arestării și că experiența l-a determinat să reflecteze asupra vieții sale publice, pe care o descrie ca fiind una dominată de compromisuri și presiuni morale.

„Nu mai voiam să produc lucruri doar pentru a distra sau distrage oamenii”, a explicat acesta, afirmând că industria divertismentului presupune o formă constantă de manipulare, inclusiv a propriei persoane.

Bug Hall a cunoscut succesul la o vârstă fragedă, devenind unul dintre cele mai recognoscibile chipuri ale anilor ’90. După „The Little Rascals”, a continuat să joace în producții Disney și alte proiecte cinematografice, obținând inclusiv o nominalizare la Children’s Emmy.

Astăzi, fostul copil-vedetă pare să fi ales un drum complet diferit, departe de lumina reflectoarelor, într-o viață definită de credință, austeritate și izolare voluntară de societatea modernă.