Cele trei călugărițe care au fugit de la un azil din Alpi negociază regulile vieții lor în mănăstire

Cele trei călugărițe austriece care au fugit dintr-un azil de bătrâni pentru a se întoarce la mănăstirea lor închisă temporar au primit permisiunea de a rămâne, însă cu o condiție strictă. Surorile rebele trebuie să renunțe la prezența pe rețelele de socializare, unde au devenit deja un fenomen cu peste o sută de mii de urmăritori, potrivit BBC.

Sora Bernadette, sora Regina și sora Rita au fost ultimele membre ale comunității de la mănăstirea Kloster Goldenstein, unde au trăit timp de decenii, până când clădirea a fost transferată unui nou proprietar. În decembrie 2023, ele au fost duse din mănăstire într-o pensiune pentru slujitoarele în vârstă ale bisericii, susținând că acest lucru s-a întâmplat împotriva voinței lor.

Într-o declarație transmisă public, cele trei călugărițe au afirmat că sunt dispuse să ajungă la un acord de principiu cu oficialii bisericii, dar cer ca revendicările și nevoile lor să fie tratate cu seriozitate. Ele au precizat totodată că oferta primită are, în opinia lor, „caracterul unui contract de reducere la tăcere”.

În septembrie 2025, cele trei călugărițe au reușit să se mute înapoi la mănăstirea lor din Goldenstein, cu sprijinul unor foști elevi și al unui lăcătuș. Gestul lor a provocat reacții critice din partea oficialilor Bisericii, care le-au recomandat să revină la azilul de bătrâni, considerând că viața într-o clădire goală le-ar pune în pericol sănătatea.

Povestea călugărițelor a captat atenția publicului larg, iar susținătorii le-au furnizat alimente, electricitate și au promovat activitatea lor pe rețelele sociale. În prezent, acestea au aproape 110.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează imagini și videoclipuri din viața de zi cu zi, inclusiv antrenamente de box și momente de recreere.

După aproape trei luni de negocieri, episcopia a anunțat că cele trei călugărițe pot rămâne la mănăstire, dar trebuie să renunțe la activitatea pe rețelele de socializare și să împiedice accesul persoanelor străine în partea închisă a clădirii. În schimb, li se va asigura sprijin spiritual și îngrijire medicală din partea unui preot.

Până în prezent, surorile nu și-au dat acordul, iar purtătorul de cuvânt al episcopiei a subliniat că decizia finală le aparține. Conform declarației publicate vineri, acestea nu vor mai putea solicita consiliere juridică, iar restricția privind social media a fost criticată ca lipsită de temei legal.

Sora Bernadette, sora Regina și sora Rita și-au petrecut o mare parte din viață la Schloss Goldenstein, unde au fost eleve și apoi profesoare, sora Regina ajungând chiar directoarea școlii. După ce numărul călugărițelor a scăzut, clădirea a fost preluată în 2022 de Arhiepiscopia Salzburgului și mănăstirea Reichersberg, iar comunitatea a fost dizolvată oficial în 2024.

În decembrie 2023, cele trei surori au fost mutate într-un azil catolic, unde au declarat că au fost nefericite. La începutul lunii septembrie, ele s-au întors la mănăstire cu ajutorul foștilor elevi și și-au afirmat hotărârea de a rămâne pe termen nelimitat.