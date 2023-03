Cele mai toxice băuturi alcoolice. Persoanele care le consumă vor merge de urgență la spital

Pericolele privind consumul ridicat de alcool sunt foarte cunoscute. În ciuda acestui lucru, statisticile arată că a crescut cantitatea de alcool consumată în ultimii ani. Datele Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au arătat că aproximativ 10.000 de oameni din Statele Unite mor anual din cauza accidentelor de trafic cauzate de alcool.

Niciuna dintre băuturile alcoolice nu este considerată sănătoasă, dar atunci când o consumi în execes, nivelul de intoxicație crește. Unele băuturi chiar pot provoca daune fizice și pot declanșa probleme de sănătate. Pe această listă se află mai multe băuturi, printre care se numără: Everclear, Absinthe, Four Lokos, Moonshine, Bacardi 151, Changaa, Spirytus Rektyfikowany, Knockeen Hills, Death In The Afternoon și Jungle Juice.

Cele mai toxice băuturi alcoolice din lume

Jungle Juice este un amestec improvizat de lichior. Această băutură alcoolică este, de cele mai multe ori, consumată în grup. Există destul de multe rețete pentru prepararea acestui amestec. Numele a fost folosit și pentru alte băuturi similare, care nu sunt chiar atât de celebre. Everclarul este un tip de alcool din cereale. Este foarte periculos chiar dacă consumi un singur pahar. Două shot-uri cu Everclar te pot trimite pe mâna medicilor de urgență. Această băutură care este un amestec de alcool de cereale, care este folosit ca dezinfectant de mâini și de uz casnic, și etanol pur.

O altă băutură periculoasă este Absintul, care a fost interzis în SUA între 1915-2007. Această băutură este denumită și „zâna verde” din cauza proprietăților sale halucinogene. Urmele de tuyonă chimică sunt cele care provoacă aceste stări. Absintul conține mai puțin alcool față de Everclar și este un lichior cu concentrație de alcool de 90-146%. Pericoul pentru sănătatea ta crește odată cu cât cantitatea consumată este mare.

Care sunt băuturile mai puțin dăunătoare

Pe lista băuturilor alcoolice care nu sunt la fel de periculoase precum cele enumerate se află: vinul roșu, berea ușoară, tequila, ginul, romul și vodka. Este important de precizat că băuturile spirtoase conțin cea mai mică cantitate de calorii. De exemplu, într-un pahar de 50 de ml de vodcă sunt 100 de calorii. În plus, aceeași cantitate de whisky conține 110 calorii.

Dacă este consumat cu moderație, vinul roșu este considerat sănătos pentru inimă. Alcoolul și alte substanțe din această băutură pot ajuta la prevenirea bolii coronariene, afecțiunea care duce la atacuri de cord. Cercetărorii au arătat că berea cu hamei este una dintre băuturile care are cele mai puține efecte negative asupra ficatului, potrivit The Healthy Journal.