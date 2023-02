Cele mai mari mistere ale Titanicului. Cinci întrebări cheie la care nimeni nu a găsit un răspuns

La mai bine de 100 de ani după ce s-a scufundat în timp ce traversa Atlanticul în călătoria sa inaugurală, RMS Titanic este încă considerată cea mai faimoasă navă din istorie. Nava era deținută și operată de compania britanică White Star Line și s-a scufundat la primele ore ale zilei de 15 aprilie 1912, după o coliziune cu un aisberg.

Atunci au pierit aproximativ 1.517 dintre cele 2.224 de persoane aflate la bord. Rămășițele ei se află și acum pe fundul mării la aproximativ 350 de mile marine în largul coastei Newfoundland, Canada. Potrivit experților epava se deteriorează atât de repede încât ar putea dispărea complet în următorii 40 de ani.

Există multe teorii legate de cauzele scufundării navei, unele apropiindu-se zone conspiraționiste. În momentul de față existe cinci mistere autentice, dintre care unele s-ar putea să nu fie elucidate niciodată. Este de notorietate faptul că Titanicul era la viteză aproape maximă atunci când navigatoriitorii au observat aisbergul cu mare întârziere, în data de 14 aprilie 1912.

Au existat avertismente de aisberg de la navele din zonă

Căptușeala „nescufundabilă” se deplasa cu aproximativ 22,5 noduri sau 25 de mile pe oră, cu doar 0,5 noduri sub viteza maximă de 23 de noduri. Căpitanul Titanicului, Edward Smith, a continuat să navigheze prin Atlantic, chiar dacă au existat avertismente de aisberg de la navele din zonă. Deci, de ce mergea atât de repede, printr-o zonă cu avertizare cu aisberg, noaptea, cu o vizibilitate foarte scăzută?

În filmul „Titanic” al lui James Cameron din 1997, președintele White Star Line, Bruce Ismay, este descris îndemnându-l pe căpitanul Smith să mărească viteza pentru a ajunge la New York înainte de termen. Această scenă s-a bazat pe o conversație autentică auzită de un pasager și de supraviețuitoarea Elizabeth Lindsey Lines, care a depus mărturie în acest sens. Olympic a pornit de la Southampton pe 14 iunie 1911, făcând escală la Cherbourg, Franța și Queenstown, Irlanda (aceeași rută ca Titanic) înainte de a ajunge la New York șase zile mai târziu, pe 21 iunie a acelui an.

Doamna Lines a spus: „L-am auzit pe [Ismay] făcând declarația: „Vom învinge Olimpiada și vom ajunge la New York marți”. Mărturia ei sugerează că Ismay a vrut să bată un record stabilit de nava soră a lui Titanic, RMS Olympic, în călătoria ei inaugurală de la Southampton la New York cu un an înainte. Cu toate acestea, Royal Museums Greenwich susține că relatările căpitanului care a încearcat să facă un record de viteză sunt „fără substanță”, în ciuda mărturiei doamnei Lines.

O altă teorie susținută în 2004 de un inginer american a fost că un foc mai intens de cărbune ar fi făcut ca nava să ajungă la New York mai repede decât era planificat inițial. Potrivit lui Robert Essenhigh de la Universitatea de Stat din Ohio, înregistrările de pe Titanic arată că a avut loc un incendiu într-unul dintre buncărele de cărbune ale Titanicului, buncărul din față nr. 6.

Creșterea ritmului cu care cărbunele din acest buncăr a fost scos și introdus în cazane ar fi permis lucrătorilor navei să controleze focul, dar acest lucru ar fi accelerat nava, a spus el. Essenhigh a susținut că echipajul Titanicului nu ar fi putut încerca să doboare niciun record traversând Atlanticul, deoarece nava a fost construită pentru confort, nu pentru viteză. Teoria a fost repetă în documentarul din 2017 „Titanic: The New Evidence” al jurnalistului irlandez Senan Molony, care a spus că Titanic „nu ar fi trebuit niciodată lansat la apă”, deoarece incendiul a slăbit nava, atunci când s-a ciocnit cu aisbergul.

Rachetele de semnalizare

După ce Titanic a lovit aisbergul și a devenit clar că nava se va scufunda, căpitanul Smith a cerut echipajului său să trimită rachete de semnalizare și să transmită mesaje radio către navele din apropiere, în speranța că va primi ajutor. Cea mai apropiată navă din apropierea Titanicului, când s-a izbit de aisberg, a fost SS Californian, o navă cu aburi, mai mică, care se îndrepta spre Boston, Massachusetts, comandată de Stanley Lord. Nu transporta nici un pasager și ar fi avut mult spațiu pentru oamenii de pe Titanic.

Din cauza amenințării gheții – întinderi mari și plate de gheață în ocean – Lord a oprit Californian noaptea târziu, în jurul orei 22:20, pe 14 aprilie, cu aproximativ 80 de minute înainte ca Titanicul să lovească aisbergul.Californianul era, de asemenea, mai aproape decât RMS Carpathia, care a navigat 58 de mile prin apele înghețate pentru a-i salva pe supraviețuitorii Titanicului.

Ce s-a întâmplat înainte de coliziunea Titanicului

Din păcate, Carpathia a sosit la două ore după scufundarea Titanicului, dar Californian ar fi putut sosi înainte, așa că de ce nu a făcut-o?Ei bine, mai devreme în acea seară, înainte de coliziunea Titanicului, operatorul wireless din California Cyril Furmstone Evans contactase Titanic cu un avertisment de gheață. Mesajul a fost primit de operatorul wireless de serviciu al Titanic, Jack Phillips, care i-a spus lui Evans să tacă, deoarece bruia mesajele pentru pasagerii de la Cape Race, o stație de releu aflată la 800 de mile distanță.

La acea vreme, poziția lui Californian era înregistrată la aproximativ 30 de mile nord-est de Titanic, deși ancheta britanică asupra dezastrului a considerat mai târziu că era mult mai aproape, la șase mile distanță. Poate jignit de mustrarea grosolană, Evans și-a oprit echipamentul wireless și s-a culcat, așa că nu a putut primi mesajele radio urgente de la Titanic.

Dovezi vagi și contradictorii

Cu toate acestea, acest lucru nu explică de ce echipajul californian nu a luat în seamă rachetele de semnalizare pe care le-au văzut în aer, mai ales că știau că Titanicul se afla în apropiere. Ofițerul secund din California, Herbert Stone, a spus că a văzut mai multe lumini de semnalizare și l-a informat pe Căpitanul Lord, dar în acest moment al poveștii, dovezile din anchetă cu privire la motivul pentru care nu s-a reacționat sunt adesea vagi și contradictorii.

Stone ar fi declarat la acea vreme „o navă nu va trage rachete în mare degeaba”, totuși el a spus ulterior anchetei: „M-am gândit că poate nava era în legătură cu o altă navă, sau posibil ea făcea semnale să ne avertizeze că există aisberguri mari în jurul ei.Stone a transmis informații despre rachete Căpitanului Lord, dar în cele din urmă nu a fost luată nicio măsură de către căpitan – o decizie care cu siguranță a costat vieți.

Ce lipsește din filmul lui James Cameron

Rolul pe care l-a jucat SS Californian în acea noapte nu a fost portretizat în filmul de succes epic al lui James Cameron din 1997, dar ocupă un loc proeminent în filmul britanic din 1958, „A Night to Remember”.Una dintre cele mai interesante povești de supraviețuire de lpe Titanic este cea a lui Charles Joughin, în vârstă de 33 de ani, născut în Cheshire, brutarul șef de la bord. Charles Joughin (3 august 1878 – 9 decembrie 1956) a fost un bucătar britanic, cunoscut ca fiind brutarul șef la bordul RMS Titanic.

A supraviețuit și a devenit remarcabil pentru că a supraviețuit în apa rece pentru o perioadă excepțional de lungă.Joughin, care ordonase personalului său să echipeze bărcile de salvare cu pâine și alte provizii, s-a afla pe Titanic chiar până în momentul în care acesta a intrat sub suprafața apei.

Urcase chiar în spatele Titanicului (pupa), apucând șina de siguranță, astfel încât să se afle în exteriorul navei, când aceasta se scufunda. El a declarat în anchetă că „Nu cred deloc că mi-a mers capul sub apă. Poate că am fost udat, dar nu mult.În filmul lui Cameron, el este portretizat stând pe balustradele pupei, chiar lângă protagoniștii Jack (Leonardo DiCaprio) și Rose (Kate Winslet), coborând ca un lift.

Majoritatea oamenilor care au intrat în apă au murit de hipotermie

În mod surprinzător, Joughin a reușit să supraviețuiască, în ciuda faptului că a stat în apă timp de aproximativ două ore, chiar dacă temperatura era sub punctul de îngheț (28°F sau -2°C). Majoritatea oamenilor care au intrat în apă au murit de hipotermie în 30 de minute, deci cum a supraviețuit? Brutarul a spus mai târziu că a băut lichior înainte de prăbușirea navei și o teorie este că acest lucru l-a ajutat să se încălzească în apă mai târziu – dar un studiu din 2018 sugerează că acest lucru este puțin probabil.

Deși se crede în mod obișnuit că încălzește corpul, s-a demonstrat că consumul de alcool scade temperatura corpului pe vreme rece, exacerbând astfel riscul de hipotermie. De asemenea, se crede că Joughin păstrându-și calmul și mișcându-se constant în apă a sporit șansele sale de supraviețuire. După aproximativ două ore de plutit pe apă, potrivit spuselor sale, Joughin a fost tras pe barca de salvare pliabilă B răsturnată.

Colapsible B și celelalte bărci de salvare au fost ulterior preluate de RMS Carpathia, iar Joughin a emigrat mai târziu în SUA înainte de moartea sa în 1956, la vârsta de 78 de ani. Titanicul nu avea suficiente bărci de salvare pentru a ține cele 2.224 de suflete la bord. Dacă ar fi fost, multe alte sute ar fi putut fi salvate mai multe vieți pierdute în acea noapte, dacă nu toate.

De ce nu au fost mai multe bărci

Titanic avea un total de 20 de bărci de salvare, care toate împreună puteau găzdui 1.178 de persoane, puțin peste jumătate din totalul celor de la bord. (deși două dintre aceste bărci nu au fost lansate când nava a căzut). Există mai multe teorii de ce nu au fost mai multe. În primul rând, s-a spus că proiectanții Titanicului au considerat că prea multe bărci de salvare ar aglomera puntea și ar lua priveliștea asupra mării pentru pasagerii de la prima clasă.

Privind un plan al Titanicului, bărcile de salvare au fost ținute în mare parte pe promenada ofițerilor spre față și pe promenada de clasa a doua spre spate.Între timp, promenada de prima clasă era aproape complet lipsită de bărci de salvare, ceea ce înseamnă că pasagerii de clasa întâi se puteau plimba și admira priveliștile clare ale Atlanticului de ambele părți. Deși pare de neconceput acum, punctul de atracție al Titanicului a fost în mod clar măreția și luxul său, nu siguranța.

În plus, nu a fost anticipat că Titanicul va avea nevoie de bărcile sale de salvare pentru a ține toți pasagerii în același timp. În schimb, dacă Titanicul ar întâmpina vreo problemă, bărcile sale de salvare urmau să fie folosite pentru a transporta pasagerii de pe Titanic pe o navă de salvare. În mod tragic, multe dintre bărcile de salvare ale Titanicului care s-au lansat nu au fost umplute la capacitate maximă, pentru că anumiți membri ai echipajului au crezut în mod eronat că nu pot susține greutatea.

Ce s-a întâmplat cu căpitanul Edward Smith

Merită să se țină cont de faptul că reglementările de siguranță de modă veche ale Titanicului privind bărcile de salvare au apărut cu aproape 20 de ani mai devreme, când cele mai mari nave de pasageri cântăreau 10.000 de tone.Cu puțin peste 46.000 de tone, Titanic a fost de peste patru ori mai mult decât această greutate.

Căpitanul Smith însuși spusese: „Nu-mi pot imagina vreo condiție care ar putea face ca o navă să se scufunde. Nu pot concepe vreun dezastru vital care să se întâmple cu această navă. Construcția navală modernă a depășit aces risc. Căpitanul Edward Smith a murit în noaptea în care Titanicul s-a scufundat, dar ceea ce sa întâmplat cu el este mai mult decât un mister.

Trupul lui Smith nu a fost găsit niciodată

Smith, care plănuise să facă cu Titanicul ultima sa călătorie înainte de a se retrage „a coborât cu nava”, care era tradiția maritimă la acea vreme. Dar au existat mai multe relatări diferite ale supraviețuitorilor despre locul unde a fost văzut ultima dată și cum a murit. În filmul lui Cameron din 1997, Smith, interpretat de actorul englez Bernard Hill, este prezentat închizându-se în timoneria de pe podul Titanicului în timp ce acesta se umple cu apă, se presupune că se bazează pe mărturia unor supraviețuitori.

Unul dintre aceștia, pasagerul de la clasa întâi, Robert Williams Daniel, a declarat: „L-am văzut pe căpitanul Smith pe pod. Ochii mei s-au agățat aparent de el. Puntea de pe care sărisem era scufundată. Apa se ridicase încet și ajunsese acum la podeaua podului.

Apoi a ajuns până la talia căpitanului Smith. Nu l-am mai văzut. A murit ca erou.”Alți supraviețuitori, inclusiv operatorul wireless Harold Bride, au spus că l-au văzut sărind de pe anumite părți ale navei, în timp ce alții au spus că Smith a înotat la bărcile de salvare care duceau un copil. După cum scria autorul Wyn Craig Wade în cartea sa din 1992 „The Titanic: End of a Dream”, căpitanul Smith „a avut cel puțin cinci morți diferite, de la eroic la ignominios”. Oricum ar fi murit, trupul lui Smith nu a fost niciodată găsit.