Monden Cel mai urmărit serial de pe Netflix. Are vizualizări record







Serialul care este pe primul loc pe platforma de streaming Netflix se numește „Sirens” și a fost lansat pe 22 mai 2025. Serialul are doar cinci episoade, dar povestea a stârnit valuri de reacții în online și a ajuns să fie urmărit de majoritatea abonaților.

Cel mai urmărit serial de pe Netflix

Creat de Molly Smith Metzler – autoarea din spatele unor titluri celebre precum „Orange Is the New Black”, „Shameless” și „Maid” – „Sirens” este inspirat din piesa sa de teatru „Elemeno Pea”. Serialul aduce în prim-plan teme intense precum dinamica de familie, diferențele sociale și tentația luxului.

Personajul principal este Devon DeWitt (interpretată de Meghann Fahy), o femeie pragmatică din Buffalo, care ajunge în lumea exclusivistă a surorii sale mai mici, Simone (Milly Alcock). Aceasta trăiește acum în umbra strălucitoare – dar suspectă – a Michaelei Kell (Julianne Moore), o miliardară enigmatică și filantroapă cu o aură aproape magnetică.

Un serial cu multe provocări

Devon merge la reședința de pe coastă a Michaelei pentru a-și vizita sora și descoperă ceva neașteptat. O vilă luxoasă cu vedere la ocean, o atmosferă elegantă, dar apăsătoare, și o relație ciudată între Simone și Michaela. În scurt timp, Devon începe să creadă că sora ei este prinsă într-o dependență emoțională toxică.

Relația dintre cele două surori devine centrul emoțional al miniseriei, în timp ce serialul explorează teme precum loialitate, identitate și compromis.

Un film spectaculos apare pe Netflix pe 1 iunie

Filmul „Misiune: Imposibilă - Protocolul fantomă” va fi disponibil pe Netflix pe 1 iunie. Regizat de Brad Bird, cunoscut anterior pentru filme de animație, „Protocolul fantomă” combină acțiunea explozivă, cascadoriile incredibile și o poveste plină de suspans, redefinind standardele genului.

Filmul îl urmărește pe Ethan Hunt, interpretat de Tom Cruise, într-o misiune extrem de riscantă. În film joacă și Jeremy Renner, Simon Pegg și Paula Patton. Filmul n-a fost nominalizat la Oscar deși avea mari șanse.