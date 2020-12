Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, susține că limitarea drastică a activităților și restricțiile vor fi în vigoare pentru multă vreme de acum încolo în cazul în care românii vor refuza să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Medicul susține că vaccinarea este o opțiune pe care trebuie să o luăm în calcul fiecare dintre noi.

„Din datele care sunt în acest moment publice se pare că vaccinul anti-COVID care este acum disponibil și în România este potrivit și poate să producă anticorpi inclusiv împotriva acestei tulpini care a suferit o mutație, mutație care determină ca virusul să fie mai contagios, îl putem contracta mai ușor”.

Vaccinare sau restricții fără de sfârșit

„Pe de altă parte, consider că vaccinarea trebuie să fie cel puțin la nivel de întrebare pe buzele fiecărui cetățean al României, întrebare care să ducă la opțiunea ”mă vaccinez” sau ”nu mă vaccinez”. Ca prioritate, consider că vaccinarea corpului medical, prima etapă a vaccinării pe care o parcurgem în acest moment, e esențială dacă vrem să vorbim de o sustenabilitate reală a sistemului de sănătate, pentru că fără asistente, medici, infirmeri, pacientul care are nevoie de asistență nu poate fi asistat”.

„Acest procent de 70% practic dorește să ducă România sau lumea în etapa în care să mai vorbim de o pandemie. Vom prelungi această stare de restricții și de limitări de activități mult timp dacă nu vom înțelege că vaccinarea este o opțiune pe care trebuie să o luăm în calcul fiecare dintre noi. Și mai trebuie să atragem atenția asupra unui lucru: în acest moment, așa cum sunt datele furnizate la nivelul UE, sunt disponibile puțin peste 10 milioane de vaccinuri pentru România, or noi avem o populație mult peste această cifră.

Cred că nu e foarte greu să distribuim aceste doze de vaccin către populația la risc, către personalul medical, către categoriile de populație care în aceste zile stau cu teama de a nu contracta acest virus, pentru că evoluția în cazul lor poate fi una severă”, a mai declarat dr. Beatrice Mahler pentru B1 TV.