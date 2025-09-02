Monden

Cel mai popular film din istoria Netflix. Producția de la care nu erau așteptări a atras sute de milioane de vizualizări

Cel mai popular film din istoria Netflix. Producția de la care nu erau așteptări a atras sute de milioane de vizualizăriNetflix/ Sursa foto Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Netflix a dat o lovitură de mari dimensiuni cu filmul KPop Demon Hunters. Atunci când celebra platformă a lansat producția, în ziua de 20 iunie, așteptările nu erau foarte mari. Un succes, dar moderat, după cum notează siteul macaonews.org.

La urma urmei, filmul ce este inspirat din cultura coreeană reprezenta antiteza tipicului film de animație american de pe platformă, combinând genuri care în mod normal nu se potrivesc.

Netflix a dat cea mai mare lovitură din istorie cu un fim din Coreea de Sud

Chiar și co-regizoarea Maggie Kang avea rezerve, declarând că „sincer, nu credeam că este posibil ca un film să fie atât de popular”. În ciuda tuturor pronosticurilor deloc încurajatoare, KPop Demon Hunters a devenit rapid un succes răsunător după lansare. A urcat în vârf și este cel mai vizionat film Netflix din toate timpurile, cu peste 236 de milioane de vizionări.

Succesul nu s-a limitat doar la entitatea Netflix. Coloana producției a intrat în istoria muzicii prin faptul că a fost prima care a avut patru melodii în topul Billboard Hot 100 în același timp.

Franța are trupe militare în România ca răspuns la mișcările Rusiei în spațiul post-imperial francez! Analistul Ștefan Popescu explică
Franța are trupe militare în România ca răspuns la mișcările Rusiei în spațiul post-imperial francez! Analistul Ștefan Popescu explică
Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather
Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather

De asemenea, single-ul filmului, „Golden”, a ocupat primul loc în topuri și a acumulat deja peste 471 de milioane de ascultări pe Spotify.

Explicațiile succesului

Demon Hunters spune povestea extrem de popularei trupe feminine de K-Pop Huntrix. Ale cărei trei membre – Rumi, Mira și Zoey – lucrează pe timp de noapte ca vânătoare de demoni. Trio-ul face parte dintr-o lungă generație de vânătoare de demoni coreene care, încă din antichitate, l-au împiedicat pe regele demonilor, Gwi-Ma, și monștrii săi să mănânce suflete și să invadeze lumea umană.

sursa: captură Netflix

Succesul nu e totuși întâmplător. Și este explicat prin mai mulți factori. Cultura sud-coreeană s-a răspândit în Occident începând cu finalul anilor '90. Coloana sonoră K-pop, captivantă a filmului, care include hituri precum „Golden”, „Free” și „Your Idol”.

Ca mod de realizare a scenariului, loc să le descrie pur și simplu pe cele trei protagoniste, ca fiind vedete KPop elegante și perfecte, producătoii au expus și latura mai umană a personajelor. La un moment dat, vocea lui Rumi se „gripează” în timpul repetiției. De asemenea, fetele nu se tem să mănânce în exces, să râgâie, să facă grimase și să plângă.

PSY, omul care a isteriza planeta cu Gangnam Style

De reamintit și succesul planetar, venit de niciunde, de care s-a bucurat sud-coreeanul PSY, cu melodia Gangnam Style, acum mai bine de un deceniu. Și care a devenit primul video ce a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:56 - Franța are trupe militare în România ca răspuns la mișcările Rusiei în spațiul post-imperial francez! Analistul Ștefa...
18:50 - Putin respinge acuzațiile privind un atac asupra Europei. Declarații neașteptate ale liderului rus, aflat la Beijing
18:43 - Europa trebuie să-și construiască o armată în 5 ani. Va putea? Ștefan Popescu: România, să se pregătească de impact
18:36 - Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
18:30 - Parada militară de la Tiraspol. Steaguri rusești și discursuri separatiste la 35 de ani de la autoproclamarea republi...
18:24 - Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather

Proiecte speciale