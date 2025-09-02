Monden Cel mai popular film din istoria Netflix. Producția de la care nu erau așteptări a atras sute de milioane de vizualizări







Netflix a dat o lovitură de mari dimensiuni cu filmul KPop Demon Hunters. Atunci când celebra platformă a lansat producția, în ziua de 20 iunie, așteptările nu erau foarte mari. Un succes, dar moderat, după cum notează siteul macaonews.org.

La urma urmei, filmul ce este inspirat din cultura coreeană reprezenta antiteza tipicului film de animație american de pe platformă, combinând genuri care în mod normal nu se potrivesc.

Chiar și co-regizoarea Maggie Kang avea rezerve, declarând că „sincer, nu credeam că este posibil ca un film să fie atât de popular”. În ciuda tuturor pronosticurilor deloc încurajatoare, KPop Demon Hunters a devenit rapid un succes răsunător după lansare. A urcat în vârf și este cel mai vizionat film Netflix din toate timpurile, cu peste 236 de milioane de vizionări.

Succesul nu s-a limitat doar la entitatea Netflix. Coloana producției a intrat în istoria muzicii prin faptul că a fost prima care a avut patru melodii în topul Billboard Hot 100 în același timp.

De asemenea, single-ul filmului, „Golden”, a ocupat primul loc în topuri și a acumulat deja peste 471 de milioane de ascultări pe Spotify.

Demon Hunters spune povestea extrem de popularei trupe feminine de K-Pop Huntrix. Ale cărei trei membre – Rumi, Mira și Zoey – lucrează pe timp de noapte ca vânătoare de demoni. Trio-ul face parte dintr-o lungă generație de vânătoare de demoni coreene care, încă din antichitate, l-au împiedicat pe regele demonilor, Gwi-Ma, și monștrii săi să mănânce suflete și să invadeze lumea umană.

Succesul nu e totuși întâmplător. Și este explicat prin mai mulți factori. Cultura sud-coreeană s-a răspândit în Occident începând cu finalul anilor '90. Coloana sonoră K-pop, captivantă a filmului, care include hituri precum „Golden”, „Free” și „Your Idol”.

Ca mod de realizare a scenariului, loc să le descrie pur și simplu pe cele trei protagoniste, ca fiind vedete KPop elegante și perfecte, producătoii au expus și latura mai umană a personajelor. La un moment dat, vocea lui Rumi se „gripează” în timpul repetiției. De asemenea, fetele nu se tem să mănânce în exces, să râgâie, să facă grimase și să plângă.

De reamintit și succesul planetar, venit de niciunde, de care s-a bucurat sud-coreeanul PSY, cu melodia Gangnam Style, acum mai bine de un deceniu. Și care a devenit primul video ce a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube.