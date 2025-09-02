International Spionaj electronic pe WhatsApp. Platforma, nevoită să-și recunoască vulnerabilitățile







Spionajul informatic a ajuns la un nou nivel după ce WhatsApp a descoperit o campanie complexă care a exploatat vulnerabilități atât în aplicația sa, cât și în dispozitivele Apple, potrivit Techi.com.

Compania susține că mai puțin de 200 de persoane din întreaga lume au fost vizate, dar atacul ridică semne de alarmă privind modul în care infractorii cibernetici vizează acum indivizi cu o precizie mult mai mare decât prin campanii de amploare.

Conform cercetătorilor Amnesty International, victimele includ membri ai grupurilor civice, cum ar fi activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului.

Acești actori sunt constant în vizorul hackerilor sponsorizati de stat din cauza activităților lor politice sau sociale.

Donncha O Cearbhaill, șeful Security Lab de la Amnesty, a declarat că echipa sa a început să colecteze informații de la victime pentru a evalua amploarea atacului.

El a subliniat că faptul că actori civici au fost ținta atacului indică o tendință îngrijorătoare: tehnologia de comunicare obișnuită poate fi folosită împotriva celor deja vulnerabili.

Astfel, problema nu mai este doar de securitate cibernetică, ci și una de drepturi fundamentale ale omului.

WhatsApp a precizat că hackerii au exploatat o vulnerabilitate în aplicație și au combinat-o cu un defect al dispozitivelor Apple, ceea ce le-a permis să preia controlul telefoanelor vizate.

Odată infiltrați, atacatorii au putut asculta conversații, accesa fișiere și monitoriza alte aplicații.

Deși WhatsApp a remediat breșa, incidentul subliniază complexitatea tot mai mare a metodelor folosite de atacatori. În plus, faptul că vulnerabilitatea a afectat produse Apple demonstrează că nu există platforme complet sigure.

Ambele categorii de utilizatori, Android și iPhone, au fost afectate, ceea ce arată caracterul multi-platformă al atacului și dificultățile în protejarea acestora.

Acest caz se înscrie într-o serie de campanii recente de cyberespionaj care vizează indivizi sau grupuri de înaltă valoare strategică.

De la spyware precum Pegasus la malware personalizat, infractorii se concentrează pe un număr mic de ținte cu informații sensibile sau cu rol esențial în societate.

Implicarea organizațiilor precum Amnesty arată că apărătorii drepturilor omului se află în prima linie a războiului cibernetic.

Guvernele și companiile private trebuie să trateze aceste atacuri nu doar ca probleme tehnice, ci ca amenințări directe la libertatea de exprimare și la democrație.