Cel mai nou cuplu din tenisul mondial. Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas au pus capăt speculațiilor cu privire la relația lor. Video

Se pare că grecul Stefanos Tsitsipas și iberica Paula Badosa sunt împreună și formează un cuplu, cel mai nou dintenis. Speculațiile cu privire la relația dintre cei doi au apărut, în spațiul public, de mai multă vreme, după cum a relatat publicația tennis.com. Paula Badosa a asistat la unul din meciurile pe care grecul Tsitsipas l-a jucat, împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, în turneul de la Roland Garros.

Badosa a privit partida chiar din boxa jucătorului grec, iar acest lucru a alimentat zvonurile cu privire la relația lor. Grecul a părăsit turneul, fiind eliminat de compatriotul Paulei Badosa cu scorul 6 – 2, 6 – 1, 7 – 6 (5) în sferturile de finală.

Ulterior, cei doi și-au pus poze noi la profilul de pe Spotify, iar din imagini oricine își dă seama că sunt mai mult decât buni prieteni. După un timp, Badosa a șters poza respectivă, după care a încărcat-o din nou.

Badosa and Tsitsipas falling in love? 👀 pic.twitter.com/gI8rpLHFo3

Orice îndoială cu privire la relația celor doi a fost risipită după ce au postat pe rețelele sociale imagini din vacanța pe care au petrecut-o în Dubai. Fotografiile nu lasă loc la interpretări. Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa Dubai apar în timp ce se sărută și se îmbrățișează romantic. Mai mult, noul cuplu și-a asumat deja un nume comun, Tsitsidosa.

Alături de sportivul grec, Paula Badosa pare că l-a uitat definitiv pe fostul ei iubit, modelul Juan Betancour. Celebra jucătoare de tenis s-a aflat până de curând într-o relație cu modelul cubanez în vârstă de 32 de ani. Publicația spaniolă „Hola!” a scris că cei doi s-au despărțit, iar cel care a pus capăt relației a fost cubanezul.

I know a hard launch when I see one pic.twitter.com/19p22o5aQ7

— Bastien Fachan (@BastienFachan) June 9, 2023