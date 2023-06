Trio de excepție la Roland Garros. Ce au făcut în tribune Ion Țiriac, Nadia Comăneci și Ilie Năstase. Foto

Ion Țiriac și Ilie Năstase, cei doi tenismeni legendari ai României, alături de „zeița” gimnasticii, Nadia Comăneci, au creat un spectacol vizual la meciul dintre Aryna Sabalenka (Belarus, locul 2 WTA) și Karolina Muchova (Cehia, locul 43 WTA), care a avut loc în cadrul calificărilor pentru finala de la Roland Garros.

Ion Țiriac i-a invitat pe Ilie Năstase și Nadia Comăneci să îl însoțească în loja sa de la Roland Garros, pentru care acesta cheltuiește anual suma de 80.000 de euro. Prezența lor în lojă a captat atenția cameramanilor, care i-au filmat în timpul meciului de tenis.

Cei trei sportivi legendari ai României, Ion Țiriac, Ilie Năstase și Nadia Comăneci, au fost prezenți în tribunele arenii „Philippe Chatrier” la Roland Garros pentru a urmări direct duelul dintre Aryna Sabalenka și Karolina Muchova. Ion Țiriac a asigurat cele mai bune locuri închiriate, astfel că au avut privilegiul de a fi la doar câțiva metri distanță de teren.

Nadia Comăneci a împărtășit ulterior o fotografie în care apare alături de Ion Țiriac și Ilie Năstase înainte de a se îndrepta către tribune. Ion Țiriac purta o șapcă albastră pe care era scris „Roland Garros – Paris”, dar nu era mulțumit de nivelul de protecție oferit de aceasta împotriva soarelui. Astfel, magnatul a decis să facă un schimb de accesorii cu o doamnă aflată în loja, aceasta dându-i pălăria ei.

Ion Țiriac a captat atenția tuturor, iar fostul jucător peruvian Pablo Arraya, acum comentator sportiv, a făcut un comentariu la adresa românului: „Ion Țiriac se află în loja lui la Roland Garros. Cel mai bogat român și jucător de tenis urmărește meciul din primul rând! Dacă scrie vreodată o carte, nu o ratați!”, a scris Arraya pe Twitter, în timpul partidei Sabalenka – Muchova, potrivit prosport.ro.

Ion Tiriac in his box at @rolandgarros first row wealthiest man and tennis player from Rumania 🇷🇴 If he ever writes a book , get it!

— Pablo Arraya (@TennisArraya) June 8, 2023