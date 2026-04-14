Cel mai mare regret al lui Codin Maticiuc e legat de un actor mort. Producătorul de film și-ar fi dorit o colaborare

Cel mai mare regret al lui Codin Maticiuc e legat de un actor mort. Producătorul de film și-ar fi dorit o colaborareCodin Maticiuc. Sursă foto: Facebook
Codin Maticiuc le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare că are un singur regret de cariera lui în lumea filmului. Acela că nu ar fi contactat un actor care acum nu mai este printre noi.

Regretul lui Codin

Producătorul de film a explicat că anul acesta Oscarurile l-au dat puțin peste cap. Mai exact momentul în care sunt comemorați oameni din industria filmului. ”Ăsta este unul dintre cele mai mari regerete ale vieții mele.

Spun asta astăzi, după ce m-am uitat la Premiile Oscar și în cadrul acestei Gale este un moment în care sunt comemorați cei care s-au stins: actori, regizori, producători. Toți cei care lucrează în industrie și s-au stins. Și unul dintre cei care au plecat dintre noi se numește Michael Madsen”, a spus Codin.

Ofertat odată cu Danny Trejo

Exact acest actor a fost ofertat la fel ca și Danny Trejo pentru producția Miami Bici. ”El este unul dintre cei mai mari actori care au trăit vreodată și cu care am fost în legătură cât am fost în Los Angeles și cu care am fost în legătură că trebuia să filmăm pentru Miami Bici.

Incendiu cu plan roșu activat la un bloc din Constanța
Kelemen Hunor a anunțat că se va întâlni săptămâna viitoare cu Peter Magyar la Budapesta
Actorul Danny Trejo

Danny Trejo. Sursa: Turkbug | Dreamstime.com

Nu am făcut-o, nu am insistat destul de tare. Partenerii mei Matei și Jesus, au zis că ajunge Dany Trejo. Cumva aveau dreptate, dar eu trebuia să insist, să fac orice ca să lucrez cu el. Trebuia să plătesc eu”, a mai pus Maticiuc.

Voia zeci de mii de dolari pentru o zi de filmare

Banii au fost o problemă și nu prea. ”Michael este un băiat care a jucat în Donnie Brasco, Kill Bill, foarte, foarte multe filme. Aveam și o scenă în gând cu el. Ne-a cerut 20.000 de mii de dolari pe ziua de filmare pentru 2 zile.

Doar că el nu ne-a răspuns așa repede. Ne-a răspuns Danny Trejo cu aceiași bani. Doar că noi nu ne permiteam doi. În economia filmului, nu puteam doi. Dar eu trebuia să scot banii și să am o scenă cu el. Am fost extraordinar de prost și trebuia să scot banii”, a încheiat omul de afaceri.

Romeo Couți: Kelemen Hunor a fost constrâns de camarila lui Viktor Orban
Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali

