Cel mai bine plătiți salariați din România. Cum se câștigă 100.000 de euro pe lună

România are trei bancheri care câștigă mai mult de 1,3 milioane de euro pe an, conform unui raport întocmit de Autoritatea Bancară Europeană (EBA), publicat în acest an. Informațiile se referă la câștigurile înregistrate în anul 2019. Tot trei bancheri cu venituri de peste un milion sunt și în Malta, în vreme ce vecinii noștri bulgari se pot lăuda, ca și grecii, doar cu doi astfel de angajați.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a dat publicității raportul privind câștigurile din sistemul financiar bancare aferent anului 2019. Și în Raportul anterior, dat publicității în anul 2020, România figura cu trei bancheri milionari.

Conform informațiilor EBA, Slovenia, Grecia şi Bulgaria au cei mai puţini bancheri milionari în euro (1-2 din fiecare ţară), urmate de România şi Malta, cu câte trei bancheri milionari în euro. Mai bine decât noi stau Ungaria, Cehia și Finlanda ca au câte patru bancheri cu câştiguri anuale de peste 1 milion euro fiecare.

De partea cealaltă, cei mai bine plătiți lucrători din sistemul financiar bancar european activează în Marea Britanie – 3.519, Germania, 492, Franța, 270 de lucrători, Italia, 241 și Spania, 163.

Care sunt salariile bancherilor români

Având în vedere că cei doi bancheri români din top management câștigă în medie aproximativ 1,57 milioane de euro anual, în urma unui calcul simplu, reiese că la finalul fiecărei zile de muncă aceștia încasează în jur de 6.550 de euro.

Pentru bancherul cu funcţie în aria de supraveghere, salariul mediu anual este de aproape 1,36 mil. euro, câştigul lunar fiind în acest caz de peste 113.160 de euro.

De regulă, salariile bancherilor români din top management pornesc cam de la 30.000 de euro pe lună.

Cei mai mulți bancheri milionari sunt în Londra

Marea Britanie figurează în statisticile Autorităţii Bancare Europene cu cei mai mulţi bancheri milionari. Este vorba despre 3.519 de bancheri cu salarii mai mari de un milion de euro, din care peste jumătate lucrează în investment banking în faimosul City londonez. Numărul bancherilor milionari a scăzut în Marea Britanie faţă de nivelul din 2018, de 3.614, în contextul Brexit.

Austria are 38 de bancheri cu salarii anuale peste pragul de un milion de euro, iar Polonia are nouă bancheri cu salarii mai mari de un milion de euro/an în topul EBA.

La colectarea datelor care stau la baza acestui raport au participat toate cele 28 de state membre ale UE din 2019 şi alte 3 state membre ale SEE.