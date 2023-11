Nicolae Ceaușescu, un împătimit al romanțelor. Ce riscau artiștii care nu îi erau pe plac

Ceaușescu și romanțele. Fostul dictator Nicolae Ceaușescu era un adevărat fan al romanțelor. Drept urmare, foști apropiați au povestit că avea un casetofon cu romanțe cântate de Mia Braia, Ioana Radu, Maria Tănase și Gică Petrescu. Asta nu înseamnă că alți artiști nu au fost puși că cânte acest gen de muzică.

Irina Loghin își amintește o astfel de situație legat de Benone Sinulescu. ”Îi plăceau romanțele. A venit o dată Benone Sinulescu şi după ce a ieşit din scenă, a venit Ceauşescu în cabina unde stăteam noi şi i-a spus. ”Vezi că ai uitat o strofă„ Benone a zis „da, o ştiu, dar am zis să nu o lungesc„. Zice ”nu, melodia trebuie cântată aşa cum este ea, are o continuare, are o legătură’”. Și-a amintit Irina Loghin.

Cum a scăpat Aura Urziceanu de prezențele de la petrecerile lui Ceaușescu

O altă voce de aur a acelei perioade a fost cea a Aurei Urziceanu. Însă artista a început destul de repede să cânte jazz, ceea ce nu era tocmai pe placul dictatorului. Mai ales că în general muzica venită din Vest era catalogată de către fostul dictator drept decadent. „Muzica decadentă era cea venită de afară.

Deci blues, rock, chiar folk, country, toate astea erau decadente. Şi nu erau pe gustul, trebuiau să nu fie pe gustul nostru”. A povestit mizicianul Mircea Baniciu. Cea mai potrivită muzică pentru Ceaușescu era muzica populară, dar și cea care închina ode soției sale.

Ceaușescu și romanțele

Gheorghe Turda își amintește un astfel de episode. ”Am fost invitat la ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, când a împlinit 60 de ani, a fost un eveniment la Romexpo. M-am dus îmbrăcat nu în costum de muzică populară, ci în frac, așa era eticheta. Elena Ceaușescu m-a pus atunci să cânt romanța ”A venit aseară mama”, cu versuri emoționante. A avut o răbdare de fier, a ascultat toate cele 16 strofe și plângea.

Și-a certat și fiul preferat, pe Nicușor, pe motiv că acesta a vrut să întrerupă momentul artistic, care i s-a părut cam trist. I-a zis ”Taci, Nicule!”. Mi-a fost tare frică, dacă greșeam vreun vers riscam ca Elena Ceaușescu să mă scoată din toate spectacolele, să nu mai apar nici la televizor, așa se întâmpla pe atunci cu toți marii artiști”. A povestit Gheorghe Turda.