Cea mai ușoară geantă de mână din lume. Este 99% aer și cântărește câteva grame

Brandul francez de modă Coperni a dezvăluit recent o versiune unică a genții sale emblematice Swipe. Geanta este făcută din cel mai ușor material solid de pe Pământ, aerogel.

În fiecare an, Coperni recreează populara sa geantă Swipe într-un mod unic și provocator. Anul trecut, aceștia au creat o geanta „meteorit' în ediție limitată.

Accesoriul era sculptat manual dintr-un meteorit care a căzut pe Pământ cu mii de ani în urmă. Sună destul de greu de întrecut la inventivitate, dar proiectul din acest an a fost și mai ambițios.

Brandul francez a încheiat un parteneriat cu cercetătorul și artistul grec Ioannis Michaloudis. Acesta a avut misiunea de a crea cea mai ușoară geantă de mână din lume dintr-un material revoluționar numit aerogel.

Aerogelul de siliciu este cel mai ușor material solid din lume. Este format din 99% aer și 1% sticlă.

Acesta este produs într-o matriță din oțel inoxidabil printr-un proces special de uscare, care folosește anumite temperaturi și presiuni pentru a transforma lichidele în sticlă.

Deși este foarte delicat, aerogelul nu este atât de fragil pe cât ați putea crede.

Coperni’s new “Air Swipe” Bag is made of 1% Glass and 99% Air🤯 pic.twitter.com/pk1ZwpFqy4

— Outlander Magazine (@StreetFashion01) March 4, 2024